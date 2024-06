Biedronka kusi kierowców. Za taką cenę szkoda byłoby przegapić

Biedronka znów kusi fanów taniej elektroniki, tym razem samochodowej. Już od dziś w sklepach stacjonarnych można będzie znaleźć atrakcyjny gadżet w przystępnej cenie, który zapewni bezpieczeństwo na drodze.

Biedronka uzupełniła swoją cotygodniową ofertę. W dniach 3.06-15.06 zmotoryzowani będą mogli znaleźć w wybranych sklepach stacjonarnych dwa rodzaje kamer samochodowych, w bardzo przystępnej cenie. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Sprzęt typu kamerka samochodowa jest bardzo przydatny dla wszystkich zmotoryzowanych. Zatem, jeśli jeszcze nie posiadasz tego typu gadżetu, być może ta oferta cię zainteresuje.

Biedronka wychodzi naprzeciw potrzebom kierowców

To już nie pierwszy raz, kiedy na półkach Biedronki zagościły gadżety z serii elektroniki samochodowej. Powracają one co jakiś czas, bowiem za każdym razem cieszą się dużym zainteresowaniem.

Tym razem, w ofercie Biedronki znalazły się kamery samochodowe marki Tracer. Mamy dwie kamery do wyboru, które różnią się od siebie parametrami. Ponadto, w zestawie znajduje się także kamera wsteczna HDR.

Urządzenia, jak na tak niską cenę, oferują całkiem sporo funkcji:

rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px

nagrywanie w pętli

nagrywanie dźwięku

czujniki grawitacyjny i ruchu

tryb parkingowy

Do wyboru mamy dwa typy kamerek samochodowych:

Kamera Tracer GM4.0D (kąt widzenia: 150, wyświetlacz IPS 4,0") Kamera Tracer GM.2.2D (kąt widzenia: 120, wyświetlacz: 2,2)

Kamera samochodowa dostępna jest w cenie 99 zł.

Warto wziąć pod uwagę zakup takiego typu urządzenia. My polecamy na ogół wszystko co, wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Dla bardziej wymagających fanów elektroniki, większa oferta kamerek samochodowych znajduje się na stronie internetowej Biedronka Home, która obchodzi obecnie drugie urodziny. Zatem, można liczyć na atrakcyjne rabaty także i tam.

