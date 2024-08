Biedronka da ci pieniądze na zakupy. Zasady są proste

Biedronka ruszyła dzisiaj z nową akcją dla swoich klientów. To już druga edycja wydarzenia o nazwie "ekoWakacje z Biedronką", w ramach której można zdobyć pieniądze na zakupy.

Od dzisiaj (3 sierpnia) w sieci sklepów Biedronka rusza druga edycja programu "ekoWakacje z Biedronką". W zeszłym roku cieszył się on dużą popularnością o Jeronimo Martins liczy, że w tym uda się pobić kolejne rekordy — informują Wiadomości Handlowe. O co konkretnie chodzi?

ekoWakacje z Biedronką

Akcja o nazwie "ekoWakacje z Biedronką" to kolejna odsłona zeszłorocznej akcji. Latem rośnie sprzedaż napojów, więc to właśnie w tym okresie sieć organizuje zbiórkę zużytych butelek. Za każde 6 oddanych plastikowych opakowań, a mogą one być różnej pojemności i pochodzić od różnych producentów, klienci otrzymają voucher w wysokości 1 zł na kolejne zakupy w Biedronce.

W tym celu Biedronka uruchomi specjalne punkty przy parkingach, które będą działać w godzinach od 11:00 do 19:00 codziennie od 3 sierpnia do 11 września. W sumie pojawią się one aż przy 200 sklepach sieci, więc będzie ich dwa razy więcej niż rok temu.

W zeszłym roku w ramach akcji "ekoWakacje z Biedronką" zebraliśmy ponad 102 tys. plastikowych butelek, co przekłada się na 2,500 kg plastiku, który został właściwie zagospodarowany. Jesteśmy przekonani, że w tym roku pobijemy ten wynik i dotrzemy z naszą akcją do kolejnych dziesiątek tysięcy naszych klientów.

– mówi Natalia Przybytkowska-Łasak, menedżer ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Co ważne, voucher można wykorzystać do kolejnych zakupów, o ile mają one wartość o 1 zł wyższą niż dany voucher. Limit na osobę to 5 voucherów (30 oddanych butelek). Kupony są jednorazowe i można je łączyć. Można je wykorzystać na zakupy do 30 września, także w sklepach, które nie prowadzą zbiórki zużytych opakowań.

Dla Biedronki może to być pewnego rodzaju przygotowanie do systemy kaucyjnego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Jednak w tym przypadku zapewne w sklepach staną specjalne urządzenia do oddawania butelek.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: WiadomościHandlowe.pl