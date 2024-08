Nowa funkcja w mObywatel. Można korzystać do końca września

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o bardzo ważną funkcję. Chodzi o bon energetyczny. Od wczoraj Polacy mogą składać wnioski online także za pośrednictwem aplikacji.

Od 1 sierpnia Polacy mogą zacząć składać wnioski o bon energetyczny, czyli finansowe wsparcie na opłacenie rachunków za prąd. Pisaliśmy wczoraj komu przysługuje taki bon oraz jak wysoki on może być w poszczególnych przypadkach. Następnym krokiem jest złożenie wniosku. Okazuje się, że można go z powodzeniem możemy złożyć także przez rządową aplikację mobilną.

mObywatel z nową funkcją

W aplikacji pojawiła się możliwość składania wniosku na bon energetyczny. Nabór wniosków ruszył 1 sierpnia i potrwa do końca września 2024 roku. Zatem, nie musimy się jakoś nadmiernie spieszyć - mamy dwa miesiące na wykonanie tej czynności.

Czy wiesz, że wniosek o #BonEnergetyczny możesz wypełnić i złożyć również w aplikacji mObywatel?



Obejrzyj instrukcję od @CYFRA_GOV_PL i dowiedz się, jak to działa 👇



Więcej informacji ➡️ https://t.co/al1pT5dHfn pic.twitter.com/DnwBxxhHwE — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) August 1, 2024

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przez mObywatel?

Wystarczy zaktualizować aplikację i się w niej zalogować. Wniosek Bon energetyczny znajdziemy na ekranie startowym, w sekcji Usługi, która widoczna jest pod dokumentami. W przypadku, jeśli mamy spersonalizowany widok ekranu aplikacji, należy kliknąć Wszystkie i wyszukać Bon energetyczny na liście. Następnie, przystępujemy do wypełnienia wniosku, postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie. Będziemy musieli podać szereg danych, łącznie z numerem rachunku, na który zostanie wpłacony bon energetyczny.

Jest to bardzo proste i co najważniejsze, nie wymaga wychodzenia w domu. Wycieczka do urzędu też jest zbędna. W aplikacji mObywatel zrobimy to o każdej porze, nawet w środku nocy.

Wnioski można składać także z powodzeniem przez stronę internetową gov.pl oraz epuap.gov.pl.

Zobacz: mObywatel postraszył Polaków. Wyjaśniamy

Zobacz: Zaktualizuj mObywatel. Prawie 200 tys. Polaków odczuwalnie skorzysta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: gov.pl