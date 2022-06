Allegro usuwa sporną funkcję. Dotyczy i sprzedających, i kupujących

Allegro wprowadzi wkrótce niewielką zmianę, która dotknie wszystkich kupujących, a także sprzedających. O co chodzi?

Allegro to chyba wciąż najpopularniejsza platforma sprzedaży w Polsce. Chociaż coraz częściej korzystamy z AliExpress czy Amazon.pl, to wciąż nad Wisłą króluje Allegro. Wkrótce serwis przejdzie niewielkie zmiany, które dotkną wszystkich użytkowników, w tym kupujących i sprzedających.

Allegro usuwa część ocen

Po każdym zakupie na Allegro możemy sprzedającemu wystawić ocenę. W niej osobno możemy ocenić 3 obszary transakcji: zgodność z opisem, obsługę kupującego oraz koszty wysyłki. Wkrótce lista ta skróci się do zaledwie 2 obszarów. Co zniknie? Ocena za koszty wysyłki.

Allegro poinformowało swoich użytkowników, że 27 lipca zniknie możliwość wystawiania ocen za koszty wysyłki. Wszystkie noty wystawione przez tym terminem nadal będą widoczne. Natomiast wszystkie nowe (w tym usunięte i dodane na nowo) będą już pozbawione oceny za koszty wysyłki. Serwis podkreśla, że jeśli aspekt ten będzie wymagał wspomnienia, to można to zrobić w komentarzu opisowym do transakcji.

Pytanie, jak podoba Wam się tego typu zmiana, bo na pewno ucieszy część sprzedających. Debata nad tym, czy należy kogoś oceniać za usługę firmy trzeciej ciągnęła się całymi latami.

