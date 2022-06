InPost z nowością. Do Paczkomatu włożysz puste pudło

InPost uruchamia nową usługę o nazwie EkoBox. Jest ona na tyle nietypowa, że będzie wymagała od użytkowników wkładania do Paczkomatów pustych pudełek.

InPost rusza z nową usługą o nazwie EkoBox. Jak sama nazwa sugeruje, ma to być rozwiązanie, które ma pozytywnie wpłynąć na ekologię. W jaki sposób? EkoBox to nic innego, jak opakowania wielokrotnego użytku, z których na początku skorzystamy w sklepie internetowym MODIVO.

Paczkomaty z opakowaniami wielokrotnego użytku

InPost twierdzi, że EkoBox nie jest zwykłym opakowaniem. Chociaż na pierwszy rzut oka może wyglądać jak zwykłe pudełko, to w rzeczywistości zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można go było używać kilka razy. Co więcej, za każdy zwrócony do Paczkomatu EkoBox otrzymamy bon ze zniżką 10% na zakupy w MODIVO.

Dzięki ponownemu wykorzystaniu EkoBox, możemy wspólnie ograniczyć ilość kartonu w obiegu nawet kilkukrotnie, a tym samym znacznie zmniejszyć ilość odpadów. Każda przesyłka zamówiona w EkoBox i ponownie zwrócona do Paczkomatu InPost to Twoja szansa, aby zrobić coś dobrego dla planety.

- czytamy w informacji InPostu.

Jak skorzystać z EkoBox?

Dostawa w pudełkach EkoBox nie stała się domyślnym sposobem dostarczania paczek do Paczkomatów ze sklepu MODIVO. Taką metodę dostawy trzeba wybrać w sklepie internetowym. Po otrzymaniu paczki należy z powrotem rozłożyć opakowanie zgodnie z umieszczoną wewnątrz instrukcją, a następnie odnieść je do dowolnego Paczkomatu. Każdy EkoBox ma wewnętrzną etykietę z kodem kreskowym, który umożliwia wysyłkę.

Taki EkoBox trafia do InPostu, gdzie przechodzi kontrolę oraz czyszczenie. Jeśli wszystko jest w porządku i nadaje się do dalszego użytku, to ponownie trafia do e-sklepu, który może go wykorzystać przy kolejnych zamówieniach.

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: InPost