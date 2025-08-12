Starbucks nie wytrzymał. W tym kraju wprowadził nowe zasady

Kawiarnia wymarzonym biurem do pracy zdalnej

Praca zdalna w kawiarni na laptopie, jak najbardziej na tak. Ale w tym kraju poszło to zdecydowanie za daleko. I choć na może to być trudno sobie wyobrazić ,to klienci Starbucksa w Korei Południowej naprawdę znoszą do kawiarni wszystkie możliwe sprzęty, które znajdują się w biurze. I to często te wielkogabarytowe typu komputery stacjonarne i drukarki. Wszystko dlatego, że w tym kraju przestrzeń biurowa jest ograniczona, a pracownicy zdalni korzystają z kawiarni jako taniego miejsca pracy.