Arm i NVIDIA stają okoniem. Chodzi o sankcje nakładane przez USA

Na konferencji Founders Forum Global dyrektor generalny Arm , Rene Haas, dołączył do szefa NVIDII, Jensena Huanga, w krytyce amerykańskich ograniczeń eksportowych na sprzęt AI do Chin. Według Haasa, działania Waszyngtonu mogą zahamować globalny rozwój sztucznej inteligencji , szkodząc zarówno konsumentom, jak i firmom z branży.

NVIDIA i Arm tracą miliardy, a Chiny nadrabiają zaległości

W kwietniu tego roku Stany Zjednoczone wprowadziły nowe ograniczenia eksportowe dotyczące akceleratorów AI oraz HPC do centrów danych, co według doniesień kosztowało NVIDIĘ aż 8 miliardów dolarów i niemal całkowicie wykluczyło ją z rynku chińskiego.

W maju Jensen Huang nazwał te ograniczenia "porażką" i ostrzegł, że przynoszą one odwrotny skutek do zamierzonego. Według niego, zamiast hamować rozwój Chin w dziedzinie AI, działania USA mobilizują lokalnych gigantów takich jak Huawei do przyspieszonej innowacji, co może doprowadzić do powstania jeszcze silniejszej konkurencji.