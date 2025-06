Plus rozdaje 20% zniżki na bilety na ING Silesia Beats

Festiwal ING Silesia Beats już wkrótce rozgrzeje Park Śląski w Chorzowie. W dniach 19-21 czerwca miłośnicy muzyki będą mogli bawić się na koncertach takich gwiazd, jak Sean Paul , Disciples , Lost Frequencies , O.S.T.R. czy Grubson . To trzy dni muzycznego święta, podczas których na czterech scenach wystąpi aż 100 artystów – zarówno światowe gwiazdy, jak i czołówka polskiej sceny hip-hopowej i elektronicznej.

W tym roku klienci Plusa mają wyjątkową okazję – mogą kupić bilety z 20% rabatem. Wystarczy wysłać SMS o treści FESTIWAL na numer 80308, a otrzymany kod wpisać podczas zakupu na stronie ebilet.pl. Dzięki temu cena karnetu na trzy dni spada do 630 zł. To świetny sposób, by zaoszczędzić i przeżyć festiwalowe emocje w najlepszym wydaniu.