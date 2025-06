Vivo V50 w Media Expert. Ten smartfon to bestia, a promocja zwala z nóg

Jest w świecie nowych technologii taki jeden mit, na którym łatwo się przejechać: że w dzisiejszych czasach nie ma już telefonów, które robiłyby kiepskie zdjęcia. Niestety to nieprawda – wiem, bo sam się na tym kilkukrotnie przejechałem. Współczesne smartfony w większości mogą się pochwalić nie najgorszymi aparatami, ale jeśli chcecie rozwinąć swoje fotograficzne skrzydła, wybór właściwego modelu nadal pozostaje kluczowy.

I tu na scenę wkracza Vivo V50, czyli najnowszy model w portfolio tego producenta. To smartfon od początku do końca zaprojektowany z myślą o potrzebach mobilnych fotografów. Najlepiej świadczy o tym fakt, że stworzony został przy współudziale legendarnej firmy Zeiss.

W Media Expert możecie go kupić już teraz. Przy okazji czeka na Was wyjątkowa oferta. Wystarczy kupić nowiutki smartfon Vivo objęty promocją, a zyskasz ładowarkę oraz słuchawki gratis! Sprawdź szczegóły. Ale najpierw słów kilka na temat samego telefonu.

Vivo V50 – fotograficzny mocarz

Po takim wstępie pewnie dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że siła Vivo V50 leży przede wszystkim we wbudowanych aparatach. Telefon posiada z tyłu dwa „oczka” o rozdzielczości 50 Mpix. Główny moduł wykorzystuje duży sensor 1/1,55” oraz posiada optyczną stabilizację obrazu. Oprócz tego dostajemy także moduł ultraszerokokątny z kątem widzenia rzędu 119 stopni. Wyposażono go w autofokus, więc przy okazji pełni także rolę obiektywu makro.

Ale poza suchymi liczbami tutejsze aparaty mają do zaoferowania dużo więcej. W końcu telefon powstał we współpracy z firmą Zeiss. Niemiecka legenda odpowiada za optykę wbudowanych aparatów oraz pomogła w opracowaniu wykorzystywanych przez Vivo V50 algorytmów przetwarzania obrazu. W dużym skrócie odpowiada więc za lwią część tego, co po kliknięciu migawki pojawia się na naszym ekranie. W efekcie dostajemy telefon, który pozwala na uzyskanie efektów, jakich konkurencja mogłaby tylko pozazdrościć.

A ze swojej strony chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na przedni aparat, bo ten także wypada imponująco. Głównie ze względu na wysoką rozdzielczość matrycy (50 Mpix) oraz wbudowany autofokus. Dzięki temu selfie wykonane z pomocą Vivo V50 zawsze będą perfekcyjnie ostre i absolutnie spektakularne.

Wydajny i niezawodny

Ale smartfon to nie tylko aparat – jakkolwiek spektakularny by on nie był. Vivo V50 ma do zaoferowania dużo więcej. Znajdziemy tu świetny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,77” i odświeżaniu 120 Hz, na którym zdjęcia, gry i filmiki będą się prezentowały fenomenalnie. Znajdziemy mocny procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, który zagwarantuje płynną pracę urządzenia w każdych warunkach. Wreszcie znajdziemy tu także wodoodporną obudowę z certyfikatem IP68/IP69. W skrócie, taki bardzo konkretny zestaw – szczególnie za te pieniądze.

Osobiście jednak największy atut telefonu widzę w jego akumulatorze. Bateria o pojemności 6000 mAh to w dalszym ciągu rzadkość – tymczasem tutaj taką właśnie znajdziemy. To oznacza, że telefon bez trudu powinien wytrzymać nawet kilka dni z dala od gniazdka, a czarny ekran nie zaskoczy nas w najmniej odpowiednim momencie. Wisienką na torcie jest fakt, że samo ładowanie urządzenia także jest błyskawiczne. Telefon jednorazowo potrafi pobrać z gniazdka nawet 90 W, dzięki czemu wystarczy kilka minut, by znowu bez obaw ruszać w miasto.

Wyjątkowa promocja w Media Expert

Przy okazji to doskonały moment, by wspomnieć o promocji, która czeka na Was w Media Expert. Bo żeby skorzystać z tego szybkiego ładowania, potrzeba odpowiedniej ładowarki. Tylko teraz kupując Vivo V50 dostaniecie taką w prezencie – zupełnie za darmo! Co więcej, to nie koniec atrakcji. W pakiecie czeka na Was jeszcze jedno akcesorium, a konkretnie słuchawki Vivo TWS 3E ANC. Łączna wartość gratisów to blisko 400 zł!

Brzmi kusząco? No ja myślę! Tymczasem to nadal nie jest koniec, bo oprócz fizycznych gratisów, razem ze smartfonem dostajecie 12 miesięcy dodatkowej ochrony ekranu. Jeśli kiedykolwiek stłucze się Wam wyświetlacz (a to przecież żaden wstyd – zdarza się najlepszym), producent naprawi bez dodatkowych kosztów.





Jeśli chcecie skorzystać z tej okazji, macie czas do 29 czerwca 2025, do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Wystarczy zajrzeć na stronę Media Expert i dodać smartfon Vivo V50 do koszyka. Później nie zostaje już nic innego, jak tylko cieszyć się nowym zakupem… oraz całą masą prezentów.