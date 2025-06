Taki Dyson kosztuje trzy tysiące. W Action kupisz za 40 zł

Idea ta sama a 3 koła w kieszeni

Nie, Wentylator stołowy bez łopatek z oświetleniem LED Nor-Tec nie jest w stanie konkurować z Dysonem. To nie tak skala i zużycie energii. Natomiast konstrukcja pozbawiona łopatek i przyjemny cichy nawiew są cechami wspólnymi. No prawie jak Dyson, zobaczcie sami:

Rozmawiamy przy tym o miniaturowym sprzęcie mobilnym (34 cm wysokości). Zasilanym za pomocą uniwersalnego przewodu USB-C i to z zainstalowaną wewnątrz baterią (do 70 min pracy, moc 10 W). Możemy więc zabrać nasz futurystyczny wiatraczek na taras czy do ogrodu, bez konieczności ciągnięcia za sobą przedłużaczy.