Nadchodzi Vivo X200 FE. Oto, co wiemy o kompaktowym flagowcu

Wydajność i nowoczesny procesor

Według najnowszych doniesień, Vivo X200 FE został przetestowany w Geekbench, co potwierdziło zastosowanie układu MediaTek Dimensity 9300+ . Smartfon będzie dostępny w wariantach z 12 GB lub 16 GB pamięci RAM i z Androidem 15 na pokładzie. Wyniki testów wydajnościowych to 2087 punktów w single-core i 6808 w multi-core .

Wyświetlacz i aparaty

Nowy smartfon Vivo podobno wyposażono w 6,31-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz . Ma to zagwarantować płynność obrazu i żywe kolory. W kwestii fotografii, użytkownicy mogą liczyć na zestaw czterech aparatów: główny z matrycą Sony IMX921 50 Mpix , szerokokątny 8 Mpix , teleobiektyw 3x z czujnikiem Sony IMX882 50 Mpix oraz przedni aparat 50 Mpix do selfie. Całość zamknięto w smukłej obudowie o grubości około 8 mm i masie około 200 g .

Bateria i wytrzymałość

Vivo X200 FE ma się wyróżniać także dużą baterią o pojemności 6500 mAh, którą można bardzo szybko naładować z mocą do 90 W. Smartfon otrzymał certyfikaty IP68 i IP69, co oznacza wysoką odporność na wodę i kurz – to świetna wiadomość dla osób aktywnych i wymagających.