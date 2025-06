Tencent szykuje się do kolejnego przejęcia. W tle 55 miliardów złotych

Rozmowy są na razie na bardzo wczesnym etapie

W ostatnich latach NEXON dynamicznie rozwija swoje portfolio, wypuszczając na rynek takie tytuły jak KartRider: Drift, Dave The Diver, The Finals, The First Descendant czy The First Berserker: Khazan. Na horyzoncie są już kolejne projekty: NAKWON: LAST PARADISE - gra typu zombie stealth extraction, drużynowa gra akcji z widokiem z góry Wakerunners, trzecioosobowy extraction shooter ARC Raiders (premiera 30 października), a także kooperacyjny RPG akcji Vindictus: Defying Fate.