Koniec tanich iPhone'ów. Izrael zadecydował

Natychmiastowa reakcja rynków, Polacy już oberwali

Wojna między Izraelem a Iranem już wywołała gwałtowny wzrost cen ropy na światowych rynkach – ceny Brent Crude i Nymex Light Sweet wzrosły o ponad 10% po izraelskim ataku na Iran, co jest reakcją na obawy o potencjalne zakłócenia dostaw z regionu Zatoki Perskiej. To największe jednodniowe wzrosty od 5 lat i zarazem najwyższa cena ropy naftowej od 5 miesięcy.

Dla Polaków oznaczać to może wzrost cen paliw o kilkanaście groszy na litrze i powrót do cen z 6-stką z przodu.

Silniejszy dolar i wzrost inflacji

O ile wpływ na lokalne ceny paliw zauważalny jest dopiero po czasie i może być w pewnym stopniu ograniczany przez polski rząd, o tyle natychmiast odczuliśmy spadek wartości złotówki w stosunku do dolara o 1,6%, z ceną za jednego dolara na poziomie 4,03 zł. No a jak wiemy, to właśnie na wartości dolara opiera się cennik produktów elektronicznych importowanych do Polski i Europy.