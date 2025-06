GeForce RTX 5050 ze szczegółami. Wiemy już niemal wszystko

Plotkuje się o pułapie cenowym na poziomie 899-1139 złotych

Dla porównania GeForce RTX 5060 i wyższe modele z rodziny Blackwell korzystają już z nowszego standardu GDDR7 . Mimo to, dzięki zastosowaniu modułów GDDR6 20 Gbps, GeForce RTX 5050 ma oferować przepustowość pamięci na poziomie 320 GB/s . To o niecałe 30% mniej niż dostępny już GeForce RTX 5060, osiągający 448 GB/s.

Zastosowanie starszego standardu ma dwie zalety. Technologia ta jest dużo tańsza i lepiej dostępna niż GDDR7, co powinno obniżyć koszta produkcji (a więc i ceny w sklepach) oraz przełożyć się na lepszą dostępność, która była piętą achillesową Zielonych w tej generacji.

Uchylono też rąbka tajemnicy na temat sekcji zasilania. Zobaczymy tutaj 5-fazowe VRM , gdzie trzy fazy przewidziane są dla GPU, a dwie dla VRAM. To dość niestandardowe rozwiązanie , gdyż taki GeForce RTX 4060 posiadał zaledwie jedną fazę dla pamięci (również GDDR6).

Według dostępnych do tej pory informacji NVIDIA GeForce RTX 5050 będzie korzystać z rdzenia GB207-300 i zaoferuje nam 2560 rdzeni CUDA z taktowaniem do 2520 MHz. Dopełni to 8 GB pamięci GDRR6 20 Gbps na 128-bitowej szynie danych oraz TDP 130 lub 135 W.