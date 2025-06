AMD ma nowy i tani procesor. W Polsce go nie kupisz

To ma być najtańszy procesor z 3D V-Cache

Na oficjalnej stronie Amerykanów pojawił się bez zapowiedzi procesor AMD Ryzen 5 5500X3D . Jest to jednostka 6-rdzeniowa i 12-wątkowa , oferująca taktowanie do 4,0 GHz . Mamy tutaj do czynienia z architekturą AMD Zen 3 oraz połączeniem litografii 12 nm od GlobalFoundries i 7 nm od TSMC.

Brak tutaj nawet najprostszego zintegrowanego układu graficznego (tzw. iGPU), ale dostajemy za to wydajną pamięć 3D V-Cache. Powinno to znacząco podnieść wydajność w grach względem tradycyjnych CPU, ale również zwiększyć temperatury pod obciążeniem. A wszystko to przy TDP do 105 W.