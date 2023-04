EVGA prezentuje przystępne cenowo zasilacze komputerowe

Szukasz nowego, mocnego zasilacza? Nie chcesz zbyt dużo wydawać? Zależy Ci na dłuższej gwarancji? W takim razie zaciekawić może Cie seria EVGA GE.

Zasilacz komputerowy to co prawda nie jest element bezpośrednio przekładający się na wydajność w grach i programach, ale to od niego zależy stabilność i bezpieczeństwo innych podzespołów. Kupiony z głową posłuży nam długie lata i będzie mógł napędzać z powodzeniem kolejne zestawy komputerowe.

EVGA oferuje 5 lat gwarancji i tryb pracy półpasywnej

Szukając nowego PSU warto zwrócić uwagę na producenta, moc i sprawność. Oczywiście nie każdy chce lub może wydawać dużo pieniędzy. I tutaj z pomocą przychodzi amerykańska firma EVGA, która zapowiedziała nowe, przystępne cenowo jednostki. Mimo niskiej ceny specyfikacja wygląda całkiem zachęcająco.

EVGA GE to nowa seria niemodularnych zasilaczy ATX o mocy 500, 600, 700 oraz 800 W. Mamy tutaj do czynienia z pojedyncza linią +12 V (kolejno do 41,7 A; 50 A; 58,3 A; 66,7 A), aktywnym PFC oraz przetwornicą DC-DC. Główne kondensatory są produkcji japońskiej. Przekłada się to na sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold. Nie zabrakło tez popularnych zabezpieczeń jak OVP, OCP, SCP, UVP, OTP i OPP.

Wnętrze chłodzone jest przez 120-milimetrowy wentylator oferujący tryb pracy półpasywnej. Oznacza to, że aż do 30% obciążenie "śmigło" pozostaje w spoczynku oferując wzorową kulturę pracy. Według deklaracji producenta aż do 90% obciążenia mowa o głośności poniżej 20 dB(A).

EVGA udziela na swoje zasilacze 5 lat gwarancji. Sugerowane ceny to 70 dolarów za model 500 W; 80 dolarów za 600 W; 90 dolarów za 700 W i 100 dolarów za 800 W. Daje to równowartość około 300, 345, 385 i 429 złotych. W Polsce może być nieco drożej ze względu na różnice w podatkach i marże polskich sklepów.

Źródło zdjęć: EVGA

Źródło tekstu: EVGA, oprac. własne