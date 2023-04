Seagate prezentuje wydajne SSD dla fanów Gwiezdnych Wojen

Jeśli potrzebujesz szybkiego SSD, a dodatkowo jesteś fanem serii Star Wars to Seagate ma coś dla Ciebie. Do sprzedaży trafiła limitowana wersja nośników FireCuda.

Obecnie większość obudów komputerowych - zarówno tych tanich, jak i drogich - oferuje panel boczny w formie okna. Pozwala to wyeksponować podzespoły oraz rozświetlić pomieszczenie w pomocą RGB LED. Tym samym zarówno producenci, jak i konsumenci zaczęli zwracać większa uwagę na wygląd sprzętu.

Seagate kusi wyglądem i wydajnością do 7300 MB/s

Seagate we współpracy z EKWB przygotował nowe nośniki półprzewodnikowe. Skierowane są one do fanów serii Star Wars. Dzięki specjalnej nakładce całość wygląda jak miecze świetlne kultowych filmowych postaci.

Seagate FireCuda Lightsaber Collection Special Edition to nośniki półprzewodnikowe typu M.2 2280 korzystające z interfejsu PCI Express 4.0 i protokołu NVMe 1.4. Mamy tutaj do czynienia z kontrolerem Phison E18 oraz 176-warstowymi pamięciami 3D TLC NAND od Microna.

Do wyboru są dwie pojemności - 1 TB i 2 TB. W pierwszym przypadku mowa o odczycie sekwencyjnym do 7300 MB/s i zapisie do 6000 MB/s, w drugim zaś zapisie sekwencyjny sięga już do 6900 MB/s.

Oczywiście najciekawiej wygląda układ chłodzenia. Niskoprofilowy, aluminiowy radiator od EKWB wyposażono w podświetlenie RGB LED. Na to zamontować możemy jedną z trzech różnych nakładek. Dzięki temu całość wygląda jak miecz świetlny należący do Luke'a Skywalkera, Obi-Wana Kenobiego czy Darth Vadera.

Opisywane SSD trafiły już do pierwszych sklepów. Model 1 TB wyceniono na 185 dolarów, zaś 2 TB na 290 dolarów. Daje nam to równowartość około 795 i 1245 złotych, ale w Polsce po dodaniu podatku VAT będzie jeszcze drożej. To bardzo dużo w porównaniu do innych SSD, ale należy pamiętać, że to produkt kolekcjonerski.

Źródło zdjęć: Seagate, EKWB

Źródło tekstu: oprac. własne