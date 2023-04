Rozświetl swój komputer dzięki tym przewodom z RGB LED

Masz obudowę z oknem? Lubisz podświetlenie RGB LED? Jesteś posiadaczem karty graficznej GeForce RTX 4000? W takim razie najnowsze przewody i wentylatory od Lian Li mogą Cie zainteresować. Ich cena nie należy jednak do niskich.

W świecie komputerów od dawna trwa zażarta wojna między zwolennikami, a przeciwnikami RGB LED. Pierwsi twierdzą, że wygląda to ładnie i pozwala spersonalizować PC pod siebie. Drudzy zaś wykrzykują, że to niepotrzebny, dodatkowo płatny element sprawiający, że komputer wygląda kiczowato.

Wentylatory Lian Li nowej generacji kuszą lepszą wydajnością

Wygląda jednak na to, że zwolenników kolorowego podświetlenia jest więcej. Producenci sprzętu bowiem co i rusz wydają kolejne podzespoły z RGB LED. Tym razem padło na Lian Li, które odświeżyło swoje wentylatory z serii Uni Fan oraz zaprezentowało podświetlane przewody typu 12VHPWR.

Lian Li Uni Fan AL140 V2 to 140-milimetrowe wentylatory o grubości 25 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z 7 łopatkami i łożyskiem typu FDB. Pracują one z prędkością do 1600 RPM, przy wydajności do 81,6 CFM, ciśnieniu do 2,8 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 26,8 dB(A).

Lian Li Uni Fan AL120 V2 to mniejsze, 120-milimetrowe wentylatory komputerowe. Tutaj również zdecydowano się na 7 łopatek i łożysko typu FDB. Prędkość obrotowa sięga do 2000 RPM, przy wydajności do 77,3 CFM, ciśnieniu do 2,97 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 28,7 dB(A).

Oczywiście dużo bardziej wyjątkowy produkt to Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR. Mowa o specjalnych przewodach, które oferują bogate podświetlenie RGB LED. Do wyboru są dwa modele. Jeden z nich to zwykła przedłużka 16-pin (12VHPWR), drugi zaś to adapter na klasyczne 3x 8-pin -> 16-pin (12VHPWR).

Opisywane wentylatory trafią do sprzedaży w czarnym i białym kolorze oraz w wersji samodzielnej oraz trójpakach z dołączonym kontrolerem RGB LED. Sugerowane ceny prezentują się następująco:

