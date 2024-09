ADATA ma nowe zasilacze. To propozycja do tańszych PC

Składasz zestaw komputerowy? Zależy Ci na nowych częściach? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma problemu, z pomocą przychodzi ADATA XPG!

W obecnych czasach rynek sprzętu komputerowego jest bardzo rozległy, a konkurencja między producentami wyjątkowo zażarta. Tym samym w sklepach możemy znaleźć setki różnych produktów, a każdy może zbudować idealny zestaw komputerowy. I to bez różnicy jakim budżetem dysponuje.

Ceny XPG Probe mają się zaczynać od około 215 złotych

Dzisiaj pochylimy się nad ofertą gamingowej marki XPG należącej do firmy ADATA. Tajwańczycy przygotowali bowiem nowe, budżetowe, ale mocne zasilacze skierowane do tańszych PC.

XPG Probe to seria niemodularnych zasilaczy w formacie ATX, która oferuje modele o mocy 700 i 600 W. Mamy tutaj do czynienia z kompaktową obudową o długości zaledwie 144 milimetrów. Niestety producent nie zdradza zastosowanej platformy, ale pochwalono się sprawnością do 87% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Bronze.

Znajdziemy tutaj szereg popularnych zabezpieczeń jak OPP, OVP, SIP, SCP, UVP i OTP. Wnętrze chłodzone jest przez podstawowy wentylator 120-milimetrowy z łożyskiem FBD. Zastosowane przewody to czarne wiązki taśmowe. Nie dostajemy jednak złącza 12VHPWR dla kart graficznych GeForce RTX 4000 i nowszych.

Seria XPG Probe ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Producent nie zdradził sugerowanych cen, ale za granicą wersja 600 W jest już do kupienia za około 215 złotych. Dopełnia to 3-letnia gwarancja.

Źródło zdjęć: ADATA/XPG

Źródło tekstu: oprac. własne