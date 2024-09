Monitor niczym samochód sportowy? Tak, to możliwe

Lubisz szybkie samochody i dobry sprzęt komputerowy? Świetnie się składa, bo na rynek trafia samochód inspirowany legendarnym Porsche 911.

W obecnych czasach konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę oraz parametry kupowanego sprzętu, ale również i wygląd. Na szczęście fani motoryzacji i komputerów mają ułatwione zadanie dzięki współpracy między Porsche Design oraz gamingową marką AGON by AOC.

To sprzęt stworzony z myślą o dynamicznych grach

Ich najnowszy model monitora nawiązuje wyglądem do legendarnego Porsche 911. Tył jest wzorowany na atrapie chłodnicy samochodu, a felgi oraz oraz kierownica stanowiły inspirację dla kształtu podstawy. Wykonana ona została z odlewanego, a następnie piaskowanego aluminium.

Porsche Design AOC AGON PRO PD3 to ultrapanoramiczny, zakrzywiony (1800R) monitor o przekątnej 34". Został wyposażony w matrycę typu QD-OLED o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, częstotliwości odświeżania do 240 Hz oraz deklarowanym czasie reakcji (GtG) 0,03 ms. Maksymalna jasność sięga do 1000 cd/m2.

Odwzorowanie kolorów to 100% dla palety sRGB oraz 99% dla gamutu DCI-P3 i Adobe RGB. Graczy z pewnością ucieszy obecność technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premiu i NVIDIA G-Sync Compatible. Oczywiście nie zabrakło podstawowej obsługi materiałów HDR, potwierdzonej certyfikatem VESA.

Panel I/O wyposażono w dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, USB typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkim ładowaniem. Dopełnia to 3-portowy HUB USB 3.2 z przełącznikiem KVM. Wisienką na torcie są wbudowane głośniki, 2x 8 W z DTS Sound. Podstawa zapewnia pełną regulację nachylenia i wysokości.

Porsche Design AOC AGON PRO PD34 jest dostępny w salonach Porsche Design, na stronie porsche-design.com oraz w wybranych sklepach w cenie 5120 złotych. Producent oferuje 3 lata gwarancji.

