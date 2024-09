Crucial powiększa swoje SSD. Ma być tanio

Amerykanie rozszerzają ofertę budżetowych SSD PCIe 4.0 x4. To dobrze znane rozwiązanie w większym, wygodniejszym i popularniejszym formacie.

W lipcu tego roku na rynku debiutowały nośniki półprzewodnikowe Crucial P310. Mowa o niewielkim rozwiązaniu w standardzie M.2 2230, które dedykowane jest konsolom przenośnym takim jak Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally i inne. Cieszy się ono dużą popularnością ze względu na dobrą wydajność i cenę.

"Duże" Crucial P310 startują z ceną około 195 złotych

Amerykanie postanowili to wykorzystać, a dzisiaj zaprezentowano nowy wariant. Od teraz Crucial P310 dostępny jest również w klasycznym formacie M.2 2280, wykorzystywanym w komputerach stacjonarnych, konsolach z serii Sony PlayStation 5 oraz laptopach.

Specyfikacja pozostaje bez zmian. Oznacza to interfejs PCI Express 4.0 x4 i protokół NVMe 2.0 oraz kontroler Phison E27T i 232-warstwowe pamięci 3D QLC NAND firmy Micron. Deklarowana wydajność sięga do 7100 MB/s dla odczytu i do 6000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 200 000 IOPS dla operacji losowych.

Przygotowany trzy warianty pojemności - 500 GB oraz 1 i 2 TB. Sugerowane ceny to 50, 85 i 139 dolarów, czyli kolejno około 195, 329 i 539 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych. Opisywane SSD powinno trafić do polskich sklepów w najbliższych tygodniach.

Crucial planuje również wydanie wersji z fabrycznym, niskoprofilowym radiatorem. Powinien się on idealnie sprawdzić w PlayStation 5 oraz małych i gorących obudowach. Nie zdradzono jednak szczegółów.

