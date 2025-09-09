Zaczekaj na Apple iPhone 18, siedemnastka nie ma sensu

iPhone Air, bla bla, mniejsza bateria, ale dobry czas pracy i inne bzdury

„iPhone Air” - to wokół niego skoncentruje się większość tegorocznych innowacji Apple'a. Smartfon ten ma mieć zaledwie 5,5 mm grubości i 6,6-calowy ekran, co czyni go najcieńszym iPhone'em w historii oraz jednym z najcieńszych telefonów na rynku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla wielu użytkowników to może być długo oczekiwana zmiana stylistyki po latach drobnych ewolucji wyglądu smartfonów Apple, dla większości jednak to rewolucja robiona mocno na siłę.

Nowy model „Air” pozycjonowany jest pomiędzy tańszymi iPhone’ami 17 a topowymi wersjami Pro, także pod względem ceny — przewidywana kwota startowa to około 899-950 dolarów (netto, w zależności od wersji pamięci). Cenowa strategia Apple wzbudza duże emocje, tym bardziej że pojawiły się sugestie, iż firma może utrzymać bazowe ceny, ale zwiększyć je za modele z większą pojemnością (m.in. ze względu na nowe taryfy celne w USA).

Przy okazji prawdopodobnie Apple będzie chciał przekonać tłumy, że mocniejsze oszczędzanie energii, konieczne w tak smukłym telefonie, nie wpłynie negatywnie na komfort korzystania z urządzenia.

No fajnie, nowe ciuszki, a co z Apple Intelligence, którego nie dowieźliście nadal?

W świecie innowacji uwagę zwraca fakt, że zamiany dotyczą przede wszystkim designu, a nie przełomowych funkcji AI, na które liczą obserwatorzy. Apple na razie nie ogłosił podczas konferencji deweloperskiej (przed wakacjami) rewolucyjnych nowości dla Siri czy integracji z zaawansowaną AI — takie aktualizacje mają dotrzeć dopiero w przyszłym roku.

Tymczasem konkurenci, np. Samsung i Google, już od kilku generacji mocno inwestują w smartfony składane i sztuczną inteligencję. iPhone Air może okazać się wstępem do własnych składanych modeli Apple, choć na takie urządzenie poczekać trzeba jeszcze minimum rok.

Premiera nowego smartfona odbywa się w cieniu wyzwań rynkowych, takich jak rosnące koszty produkcji i konkurencja, która szybciej wdraża AI do codziennych zastosowań. Tymczasem Apple niezwykle ostrożnie stawia w tym roku na design, minimalizm i odświeżenie serii — czekając na większy przełom technologiczny dopiero w kolejnych edycjach.