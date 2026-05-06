Xiaomi z nowym zegarkiem. Redmi Watch 6 zapowiada się na hit

Redmi Watch 6 trudno uznać za szczególnie oryginalną konstrukcję – na pierwszy rzut oka to kolejny smart zegarek wzorowany na Apple Watchu. Od swojego pierwowzoru jest jednak znacznie tańszy, a funkcji mu nie brakuje.

Redmi Watch 6 – zegarek na co dzień i na treningi

Nowy zegarek Xiaomi ma kopertę o kształcie zbliżonym do prostokąta z ramką wykonaną ze stopu aluminium. Jest przy tym smukły (zaledwie 9,9 mm grubości) i lekki, waży jedynie 31 gramów bez paska. Na boku koperty znalazła się koronka oraz dodatkowy przycisk, który wyposażono również w funkcję alarmową – wystarczy wcisnąć go trzykrotnie w sytuacji zagrożenia.

Wzrok przyciąga spory ekran AMOLED o przekątnej aż 2,07 cala i rozdzielczości 432 x 514 pikseli, chroniony szkłem 2.5D. Wyświetlacz o odświeżaniu 60 Hz otaczają bardzo wąskie, 2-milimetrowe ramki. Dobre wrażenie robi szczytowa jasność wyświetlacza sięgająca aż 2000 nitów – jest to parametr jak ze znaczenie droższych flagowców. Czytelność w pełnym słońcu nie powinna być żadnym problemem.

Redmi Watch 6 pracuje pod kontrolą nowego systemu HyperOS 3. Urządzenie obsługuje ponad 150 trybów sportowych, potrafi automatycznie rozpoznawać chód, bieg czy jazdę na rowerze, a z obudową uszczelnioną do 5 ATM można bez obaw iść na basen. Na pokładzie znalazł się także niezależny moduł GNSS korzystający z dwóch anten L1 i pięciu systemów lokalizacji.

Zegarek dba również o zdrowie: zapewnia 24-godzinne monitorowanie tętna i natlenienia krwi (SpO2), śledzenie snu, pomiar stresu oraz zarządzanie zdrowiem kobiet. Dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi oraz łączności Bluetooth 5.4 smartwatch pozwala na wygodne prowadzenie rozmów głosowych.

Mocnym atutem Redmi Watcha 6 jest akumulator o pojemności 550 mAh z ładowaniem magnetycznym. Xiaomi deklaruje, że w trynie oszczędzania energii zegarek wytrzyma z dala od gniazdka rekordowe 24 dni. W przypadku typowego scenariusza czas ten wyniesie wciąż świetne 12 dni, a intensywne katowanie zegarka treningami rozładuje go po tygodniu.

Ceny i dostępność w Polsce

Zegarek jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, a zainteresowani mają do wyboru dwie wersje różniące się funkcjami i kolorami pasków (wykonanych z tworzywa sztucznego).

Redmi Watch 6 NFC – wersja ułatwiająca dokonywanie płatności zbliżeniowych, dostępna w kolorach Obsidian Black (czarny) i Silver Gray (szary). Jej cena wynosi 499 zł .

– wersja ułatwiająca dokonywanie płatności zbliżeniowych, dostępna w kolorach Obsidian Black (czarny) i Silver Gray (szary). Jej cena wynosi . Redmi Watch 6 (bez NFC) – wariant podstawowy, dostępny w trzech kolorach: Obsidian Black, Silver Gray oraz dodatkowym Glacier Blue (niebieski). Został wyceniony na 449 zł.