Tanie płacenie zegarkiem? Ta opaska Xiaomi ma NFC i kupisz ją za 99 zł

Zacznijmy od samej opaski za 99 zł. Mamy tu mocną baterię na przynajmniej 2 tygodnie pracy, licznik kroków i tętna, oraz liczne tryby sportowe. Co jednak ważniejsze, oferuje ona także zegarek, oraz minutnik. Ten ostatni jest nieoceniony w kuchni i przyznam bez bicia, że kiedy jeszcze miałem Mi Band 4, to właśnie on był najczęściej wykorzystywaną funkcją.

Xiaomi Smart Band 7 NFC

Tym samym już sama niska, bo wynosząca jedynie 99 zł cena zachęca do jej zakupu. Jednak tu mamy jeszcze NFC. To działa za pomocą Xiaomi Pay, które jest wspierane przez:

mBank

PKO BP

Alior Bank

BNP Paribas

Credit Agricole

Bank Pocztowy

Banki Spółdzielcze BPS

Banki Spółdzielcze SGB

Wspiera także karty ZEN i Curve. A wszystko to za jedyne 99 zł.