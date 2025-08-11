Tanie płacenie zegarkiem? Ta opaska Xiaomi ma NFC i kupisz ją za 99 zł
Zaskakujący jest fakt, że Xiaomi tylko raz wypuściło na nasz rynek opaskę z NFC. Wciąż jednak jest to niezwykle interesujący produkt.
Zacznijmy od samej opaski za 99 zł. Mamy tu mocną baterię na przynajmniej 2 tygodnie pracy, licznik kroków i tętna, oraz liczne tryby sportowe. Co jednak ważniejsze, oferuje ona także zegarek, oraz minutnik. Ten ostatni jest nieoceniony w kuchni i przyznam bez bicia, że kiedy jeszcze miałem Mi Band 4, to właśnie on był najczęściej wykorzystywaną funkcją.
Xiaomi Smart Band 7 NFC
Tym samym już sama niska, bo wynosząca jedynie 99 zł cena zachęca do jej zakupu. Jednak tu mamy jeszcze NFC. To działa za pomocą Xiaomi Pay, które jest wspierane przez:
- mBank
- PKO BP
- Alior Bank
- BNP Paribas
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
- Banki Spółdzielcze BPS
- Banki Spółdzielcze SGB
Wspiera także karty ZEN i Curve. A wszystko to za jedyne 99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.