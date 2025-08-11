Sprzęt

Tanie płacenie zegarkiem? Ta opaska Xiaomi ma NFC i kupisz ją za 99 zł

Zaskakujący jest fakt, że Xiaomi tylko raz wypuściło na nasz rynek opaskę z NFC. Wciąż jednak jest to niezwykle interesujący produkt.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Tanie płacenie zegarkiem? Ta opaska Xiaomi ma NFC i kupisz ją za 99 zł

Zacznijmy od samej opaski za 99 zł. Mamy tu mocną baterię na przynajmniej 2 tygodnie pracy, licznik kroków i tętna, oraz liczne tryby sportowe. Co jednak ważniejsze, oferuje ona także zegarek, oraz minutnik. Ten ostatni jest nieoceniony w kuchni i przyznam bez bicia, że kiedy jeszcze miałem Mi Band 4, to właśnie on był najczęściej wykorzystywaną funkcją. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Xiaomi Smart Band 7 NFC Płać opaską za 99 zł

Xiaomi Smart Band 7 NFC

Tym samym już sama niska, bo wynosząca jedynie 99 zł cena zachęca do jej zakupu. Jednak tu mamy jeszcze NFC. To działa za pomocą Xiaomi Pay, które jest wspierane przez:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartband GARMIN Vivofit Junior 3 Zielony
Smartband GARMIN Vivofit Junior 3 Zielony
0 zł
329 zł - najniższa cena
Kup teraz 329 zł
Smartband SAMSUNG Fit 3 Srebrny
Smartband SAMSUNG Fit 3 Srebrny
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Smartband BEMI Ole Czarny
Smartband BEMI Ole Czarny
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Advertisement
  • mBank
  • PKO BP
  • Alior Bank
  • BNP Paribas
  • Credit Agricole
  • Bank Pocztowy
  • Banki Spółdzielcze BPS
  • Banki Spółdzielcze SGB

Wspiera także karty ZEN i Curve. A wszystko to za jedyne 99 zł.

Xiaomi Smart Band 7 NFC Płać opaską za 99 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
xiaomi Xiaomi Smart Band 7 NFC smartwatche
Zródła zdjęć: Xiaomi