Xiaomi 17 debiutuje już w czwartek. Producent chwali się nowinkami

Firma Xiaomi oficjalnie potwierdziła datę premiery serii Xiaomi 17 – wcześniej ogłaszała, że nastąpi to w bieżącym miesiącu, teraz już znamy konkrety. Nowe flagowce ujrzą światło dzienne już pojutrze 25 września, o godzinie 11:00 naszego czasu.

Zapowiedzi premiery Xiaomi 17 towarzyszy wysyp nowych grafik promocyjnych, które ostatecznie potwierdzają wygląd wszystkich modeli. Podstawowy Xiaomi 17 ma dość tradycyjną konstrukcję, z dużą wyspą aparatów z trzema obiektywami i fleszem do kompletu. Modele Xiaomi 17 Pro oraz 17 Pro Max wyposażone są w całkowitą nowość – ogromny wyświetlacz umieszczony na poszerzonej wyspie aparatów. Model 17 Pro zachowa przy tym rozmiar podobny do podstawowego Xiaomi 17, za to 17 Pro Max wyróżnia się też większą obudową i ekranem.

Xiaomi 17 oraz 17 Pro otrzymają identyczne ekrany – 6,3-calowe płaskie panele OLED o proporcjach 19,6:9 i minimalnych ramkach o grubości 1,18 mm. Wszystkie trzy smartfony wyposażono w nową technologię luminescencji ekranu M10, która, jak twierdzi Xiaomi, zapewni najwyższą w branży wydajność świetlną na poziomie 82,1 cd/A.

Największy z serii, Xiaomi 17 Pro Max, wprowadza dodatkową nowość w świecie wyświetlaczy – niezależnie rozmieszczone subpiksele RGB. Rozwiązanie to ma zapewnić niezwykle czysty, wyraźny obraz, a przy zachowaniu liczby subpikseli porównywalnej do klasycznych ekranów 2K, pozwala na obniżenie zużycia energii o 26%. Xiaomi określa tę strukturę jako „super pixels”, przekonując, że to przełom w technologii paneli OLED.

Xiaomi 17 Pro i Pro Max mają też otrzymać baterię Xiaomi Jinshajiang, która ma kształt zbliżony do litery L. Ogniwo wspiera szybkie ładowanie przewodowe 100 W. Z przecieków wynika, że Xiaomi 17 wyposażony jest w ogniwo 6660 mAh, model Pro - 6150 mAh, natomiast Pro Max otrzymał akumulator o pojemności 7330 mAh.