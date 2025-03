Xiaomi 15 Ultra wchodzi do Polski. Oto ceny i promocja na start

Nowy flagowiec Xiaomi sprawdzi się także do nagrywania wideo o „kinowej jakości”, jak zachwala producent. Wspierana przez OIS i EIS kamera rejestruje obraz do 8K, a także do 4K przy 120 kl./s. Xiaomi 15 Ultra obsługuje także nagrywanie Dolby Vision w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę oraz 10-bitowe video Log wideo we wszystkich ogniskowych. Zestaw czterech mikrofonów oferuje nagrywanie dźwięku z trybami nagrywania wielokierunkowego – do przodu, do tyłu i w trajektorii.