Nadchodzi nowa wersja Xbox Series X. Tak ma wyglądać

Microsoft szykuje nową wersję konsoli Xbox Series X. W oficjalnych dokumentach firmy pojawiły się nawet grafiki, które prezentują jej wygląd.

Już kilka tygodni temu pojawiły się plotki na temat nowej wersji konsoli Xbox Series X. Teraz informacja ta została potwierdzona za sprawą oficjalnych dokumentów Microsoftu, które wyciekły przy okazji sporu sądowego z Federalną Komisją Handlu. Firma z Redmond zaprezentowała nawet planowany wygląd urządzenia.

Nowy Xbox Series X

Czym ma być nowy Xbox Series X? Przede wszystkim nie będzie to żaden model Pro, który oferowałby wyższą wydajność. Ta ma być taka sama, jak w podstawowym modelu. Najważniejsza różnica to brak czytnika płyt, więc mowa o modelu Xbox Series X Digital. To jednak nie koniec zmian. Tych, chociaż są niewielkie, to jest naprawdę sporo.

Z dokumentów Microsoftu wynika, że Xbox Series X Digital zyska kilka usprawnień. Uwagę zwraca też zupełnie nowy wygląd konsoli. Xbox Series X w wersji Digital zrywałbym z projektem prostopadłościanu na rzecz budowy cylindrycznej. Pozostałe zmiany to między innymi:

Dysk wewnętrzny o pojemności 2 TB

Port USB-C na froncie

Nowy wygląd

Nowy kontroler o nazwie Sebile

WiFi 6E i Bluetooth 5.2

Litografia 6 nm dla lepszej efektywności energetycznej

Nowy mostek południowy

Mniejsze zużycie energii o 15 proc.

Nowy tryb niskiego zużycia energii (poprawa o 20 proc.)

W 100 proc. opakowanie do recyklingu

W dokumentach znajduje się też planowany termin premiery nowej wersji konsoli. Jeśli plany są nadal aktualne, to Xbox Series X Digital ma trafić do sprzedaży w listopadzie, ale dopiero 2024 roku. Poza tym Microsoft ma planować też kolejną, odświeżoną wersję Xbox Serie S (z BT 5.2 i WiFi 6E), a także nowy kontroler o kodowej nazwie Sebile. Ten ostatni ma mieć między innymi haptyczne wibracje i akcelerator.

Zobacz: Xbox na wojnie z toksycznością. Kilka upomnień i wypadasz z gry

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: vfhnb12 / Shutterstock.com, Microsoft

Źródło tekstu: The Verge