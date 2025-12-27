x-kom z niezbędnym gadżetem w promocji. Przyda się na nowy rok

Czy można bawić się bez alkoholu? Oczywiście. Ten gadżet jednak jest dedykowany dla tych, którzy przynajmniej sylwestrowej nocy nie wyobrażają sobie spędzić na trzeźwo. A po nocy przychodzi poranek. Poranek, w który wielu z nas będzie musiało wsiąść za kierownicę samochodu. Tu do gry wchodzi Xblitz CLEAR: alkomat elektrochemiczny, który możecie kupić za 199 zł.

Xblitz CLEAR

Jest to alkomat z dokładnością do 0,05 ‰, dzięki czemu nie pozostaną nam wątpliwości co do tego, czy możemy już wsiąść za kierownicę samochodu, czy lepiej poczekać / wybrać inną formę transportu. Jego limit to natomiast 4‰. Nie jest to jednak sprzęt do mierzenia rekordów świata, a upewnienia się, w jakim stanie jesteśmy. Dodatkowo producent zapewnia do 12 miesięcy bezpłatnych kalibracji.