x-kom z niezbędnym gadżetem w promocji. Przyda się na nowy rok
Sylwester już za kilka dni, ten gadżet idealnie się po nim sprawdzi.
Czy można bawić się bez alkoholu? Oczywiście. Ten gadżet jednak jest dedykowany dla tych, którzy przynajmniej sylwestrowej nocy nie wyobrażają sobie spędzić na trzeźwo. A po nocy przychodzi poranek. Poranek, w który wielu z nas będzie musiało wsiąść za kierownicę samochodu. Tu do gry wchodzi Xblitz CLEAR: alkomat elektrochemiczny, który możecie kupić za 199 zł.
Xblitz CLEAR
Jest to alkomat z dokładnością do 0,05 ‰, dzięki czemu nie pozostaną nam wątpliwości co do tego, czy możemy już wsiąść za kierownicę samochodu, czy lepiej poczekać / wybrać inną formę transportu. Jego limit to natomiast 4‰. Nie jest to jednak sprzęt do mierzenia rekordów świata, a upewnienia się, w jakim stanie jesteśmy. Dodatkowo producent zapewnia do 12 miesięcy bezpłatnych kalibracji.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.