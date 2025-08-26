Sprzęt

x-kom szaleje. 100-watowy powerbank kupisz tam za pół ceny

Porządny powerbank to obecnie niezwykle istotne urządzenie. I to nie tylko dla naszego smartfona, ale także tabletu, laptopa, czy drona. A także wszystkiego innego, co naładujemy dzięki USB-C.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:46
2
I to nawet tego wszystkiego jednocześnie. A to dzięki obecności aż czterech złączy: dwóch USB-A i dwóch USB-C. Powerbank ten obsługuje takie technologie jak Fast Charge, Quick Charge, Super Charge i Power Delivery. Tym samym szybko naładujemy nim urządzenia większości producentów. Jego pojemność to natomiast sensowne 20 000 mAh. A to wszystko za pół ceny.

Na plus zalicza się także jego konstrukcja. Ta jest płaska. Idealnie więc wpasowuje się do teczki, czy torby na laptopa. Standardowo sprzęt ten jest wyceniony na 249 zł. Jednak w ramach promocji może on być Wasz za jedyne 124,99 zł, co jest wręcz śmiesznie niską ceną jak na tak dobrze wyposażone urządzenie o konstrukcji tego typu.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
Silver Monkey Silver Monkey Powerbank Silver Monkey Powerbank 100 W
Zródła zdjęć: x-kom