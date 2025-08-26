x-kom szaleje. 100-watowy powerbank kupisz tam za pół ceny

I to nawet tego wszystkiego jednocześnie. A to dzięki obecności aż czterech złączy: dwóch USB-A i dwóch USB-C. Powerbank ten obsługuje takie technologie jak Fast Charge, Quick Charge, Super Charge i Power Delivery. Tym samym szybko naładujemy nim urządzenia większości producentów. Jego pojemność to natomiast sensowne 20 000 mAh. A to wszystko za pół ceny.

Powerbank 100 W z x-kom

Na plus zalicza się także jego konstrukcja. Ta jest płaska. Idealnie więc wpasowuje się do teczki, czy torby na laptopa. Standardowo sprzęt ten jest wyceniony na 249 zł. Jednak w ramach promocji może on być Wasz za jedyne 124,99 zł, co jest wręcz śmiesznie niską ceną jak na tak dobrze wyposażone urządzenie o konstrukcji tego typu.