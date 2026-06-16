x-kom wyprzedaje niemal za połowę. Nawet Action nie ma takich cen
Często mówię Wam, że warto biec do Action. Jednak dziś o wiele lepiej jest pędzić do x-komu. A w zasadzie do komputera na stronę x-komu. Chociaż tak naprawdę śpieszyć też się nie musicie, bo promocja potrwa do 19.07.2026, lub do wyczerpania zapasów.
Co jest nią objęte? Powerbank. I to nie byle jaki, bo o pojemności 20 000 mAh. I owszem, to dość standardowa pojemności. Jednak niestandardowa jest jego cena, bo ta wynosi 69,99 zł. Mamy więc do czynienia z naprawdę tanim powerbankiem, co wynika z promocji, która obniżyła koszt zakupu aż o 60 zł.
Powerbank SilverMonkey o 60 zł taniej
Oczywiście dla tego typu urządzenia kluczowa jest nie tylko pojemność, ale i kilka innych parametrów. I tak mamy tu do dyspozycji dwa porty: USB-A i USB-C. Skromny, acz wystarczający zestaw. Kolejną istotną kwestią jest oferowana moc. Ta wynosi do 22,5 W, co pozwoli względnie szybko naładować smartfon i wiele innych urządzeń, chociaż jeśli chodzi o laptopa, to lepiej poszukać czegoś z wyższej półki.
Kluczowy jest także duet technologii szybkiego ładowania. Mamy tu Quick Charge i Power Delivery. Naładujemy więc nim praktycznie wszystko, chociaż czasami konieczne będzie uzbrojenie się w cierpliwość. A wszystko to za jedyne 69,99 zł.