x-kom wyprzedaje niemal za połowę. Nawet Action nie ma takich cen

Co jest nią objęte? Powerbank. I to nie byle jaki, bo o pojemności 20 000 mAh. I owszem, to dość standardowa pojemności. Jednak niestandardowa jest jego cena, bo ta wynosi 69,99 zł. Mamy więc do czynienia z naprawdę tanim powerbankiem, co wynika z promocji, która obniżyła koszt zakupu aż o 60 zł.

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Powerbank SilverMonkey o 60 zł taniej

Oczywiście dla tego typu urządzenia kluczowa jest nie tylko pojemność, ale i kilka innych parametrów. I tak mamy tu do dyspozycji dwa porty: USB-A i USB-C. Skromny, acz wystarczający zestaw. Kolejną istotną kwestią jest oferowana moc. Ta wynosi do 22,5 W, co pozwoli względnie szybko naładować smartfon i wiele innych urządzeń, chociaż jeśli chodzi o laptopa, to lepiej poszukać czegoś z wyższej półki.