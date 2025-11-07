Sprzęt

Powerbank dosłownie wybuchł mu w kieszeni. Ewakuowano 150 osób

Z powodu jednego powerbanku konieczne było ewakuowanie aż 150 osób z lotniska.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:37
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Powerbank dosłownie wybuchł mu w kieszeni. Ewakuowano 150 osób

Do zdarzenia doszło 6 listopada na lotnisku w Melbourne. Awaria powerbanku zmusiła służby do ewakuowania 150 osób. Ucierpiał też właściciel urządzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wybuch powerbanku

Sytuacja miała miejsce na ekskluzywnym lotnisku Qantas w Melbourne w Australii. Tam na swój lot czekał 50-letni mężczyzna. W pewnym momencie jego powerbank się przegrzał i dosłownie wybuchł. Świadkowie mówią o tryskającym wszędzie kwasie akumulatorowym. Zdjęcie urządzenia opublikowała producentka filmowa Leanne Tonkes.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank FIXED Zen 20 20000 mAh 20W Czarny
Powerbank FIXED Zen 20 20000 mAh 20W Czarny
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Powerbank FRESH N REBEL Magnet Wireless 5000 mAh 20W Różowy
Powerbank FRESH N REBEL Magnet Wireless 5000 mAh 20W Różowy
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Powerbank SBS TEBB5000HDLCDK High-Density 5000mAh 10W Czarny
Powerbank SBS TEBB5000HDLCDK High-Density 5000mAh 10W Czarny
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Advertisement
 
 
 
 
 
Wyświetl ten post na Instagramie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post udostępniony przez Leanne Tonkes (@leannetonkes)

Służby szybko zareagowały. Mężczyzna, który został poparzony na nodze oraz w dłonie, został szybko zaprowadzony pod prysznic, gdzie czekał na przyjazd karetki. Finalnie mężczyzna czuje się dobrze i nic nie zagraża jego życiu, ale cała sytuacja z pewnością nie była dla niego przyjemna. Z powodu zdarzenia konieczne było ewakuowanie aż 150 osób.

Między innymi z powodu takich sytuacji wiele linii lotniczych wprowadza ograniczenia w kwestii przewożenia powerbanków. Czasami są one całkowicie zakazane, a w innych przypadkach mogą mieć określoną pojemność oraz odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa. Niektóre linie wymagają też trzymania ich w zasięgu dłoni, a nie np. w schowku nad głową. Firma Qantas również rozważa wprowadzenie kolejnych ograniczeń.

Image
telepolis
powerbank powerbank wybuch wybuchający powerbank pożar od powerbanku powerbank awaria
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BBC