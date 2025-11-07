Powerbank dosłownie wybuchł mu w kieszeni. Ewakuowano 150 osób

Do zdarzenia doszło 6 listopada na lotnisku w Melbourne. Awaria powerbanku zmusiła służby do ewakuowania 150 osób. Ucierpiał też właściciel urządzenia.

Wybuch powerbanku

Sytuacja miała miejsce na ekskluzywnym lotnisku Qantas w Melbourne w Australii. Tam na swój lot czekał 50-letni mężczyzna. W pewnym momencie jego powerbank się przegrzał i dosłownie wybuchł. Świadkowie mówią o tryskającym wszędzie kwasie akumulatorowym. Zdjęcie urządzenia opublikowała producentka filmowa Leanne Tonkes.

Służby szybko zareagowały. Mężczyzna, który został poparzony na nodze oraz w dłonie, został szybko zaprowadzony pod prysznic, gdzie czekał na przyjazd karetki. Finalnie mężczyzna czuje się dobrze i nic nie zagraża jego życiu, ale cała sytuacja z pewnością nie była dla niego przyjemna. Z powodu zdarzenia konieczne było ewakuowanie aż 150 osób.