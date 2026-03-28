Windows częściej zawiesza się od MacOS? Nowe dane rzucają twarde fakty

Windows czy Mac? - dane nie pozostawiają złudzeń

Firma analityczna Omnissa, która obsługuje klientów "enterprise", zebrała dane telemetryczne na temat niezawodności komputerów i ich tendencji do zawieszania się. Dane pochodziły od firm z sektorów handlu detalicznego, służby zdrowia, edukacji, finansów i organizacji rządowych – wszystkie są obsługiwane przez Omnissę.

Z opublikowanego raportu dowiadujemy się, że użytkownicy Windowsa doświadczają wymuszonego zamknięcia systemu 3,1x częściej od osób używających komputerów Mac. Oprócz tego, na Windowsie 7,5x częściej zawieszały się aplikacje, oraz 2,2x częściej wymagały przymusowego wyłączenia, aby zacząć działać prawidłowo.

Omnissa podkreśla, że to, co wydaje się 60‑sekundowym restartem, równie dobrze może okazać się realnie 20–30‑minutową stratą produktywności poprzez rozproszenie uwagi użytkowników.

Warto jednak podkreślić, że metodologia i dostępne dane od Omnissy nie są idealne. Zawieszenia nie były podawane w liczbach, lecz jedynie w procentach, a oprócz tego zakres badań dotyczył jedynie klientów firmowych, a nie konsumenckich.

Natomiast inna ciekawa informacja to wiek komputerów używanych przez firmy. Jeśli chodzi o komputery z Windowsem, to około 90% PC‑tów miało mniej niż 3 lata, natomiast jedynie 2% było starszych niż 5 lat. Z drugiej strony – wśród Maców – 65% to modele 3‑letnie lub nowsze, ale aż 11,5% miało ponad 5 lat.

W kwestii aktualizacji, urządzenia z macOS aktualizowały się 1,5x szybciej niż ich PC‑towe odpowiedniki.

Są też pewne dobre wieści dla Microsoftu. Raport pokazuje, że w środowiskach firmowych przeglądarka Microsoft Edge zdobyła 41% udziału, zaledwie dwa punkty procentowe za Google Chrome. To ogromna różnica względem danych konsumenckich, gdzie Chrome dominuje. W praktyce oznacza to, że Edge staje się realnym standardem w korporacjach – głównie dzięki integracji z usługami Microsoftu, politykom bezpieczeństwa i centralnemu zarządzaniu.

Omnissa zwraca uwagę na bardzo ciekawy rozkład procesorów w firmowych komputerach. Wśród PC‑tów aż 93% maszyn korzystało z procesorów Intela, a jedynie 6% z układów AMD. Pozostały 1% to niszowe konstrukcje, w tym pierwsze modele z ARM (np. Qualcomm). Tymczasem wśród komputerów Apple wciąż widoczna jest spora liczba starszych Maców z Intelem, ale jednocześnie raport podkreśla gwałtowny wzrost udziału Apple Silicon w środowiskach korporacyjnych. Według Omnissy szybkie tempo adopcji M1/M2/M3 wynika z tego, że firmy coraz bardziej cenią wydajność, długi czas pracy na baterii i stabilność architektury ARM.