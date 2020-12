Windows 10: no i znowu problem....

Nowy problem dotyczy użytkowników sprzętów marki Corsair. Mogą oni niespodziewanie otrzymać w prezencie błękitny ekran śmierci z kodem błędu: CorsairVBusDriver.sys. Co robić w takiej sytuacji?

Corsair to doskonale znany producent sprzętu dla graczy. Do sprzętu tego przeznaczone są dedykowane sterowniki, zapewniające jego optymalne działanie. Niestety, nie polubiły się z nimi ostatnie poprawki Windows 10 i Microsoft otrzymał wiele informacji o pojawiającym się u użytkowników ekranie śmierci z informacją, że przyczyną problemu jest nieprawidłowe działanie CorsairVBusDriver.sys. Jeśli używasz Windows 10 oraz sprzętu Corsair i zdarzy Ci się zobaczyć taką sytuację, możesz spróbować naprawić problem. Niestety, dopóki nie ma oficjalnej poprawki od Microsoftu, jedynym rozwiązaniem jest odinstalowanie urządzeń Corsair lub próba odinstalowania i ponownego zainstalowania sterowników do tych sprzętów. W żadnym przypadku nie ma jednak gwarancji stuprocentowej skuteczności akcji.

Co ciekawe, pierwsze zgłoszenia o tym, ze Windows 10 "gryzie się" ze sterownikami Corsair, pojawiły się już dwa miesiące temu, jednak były to przypadki sporadyczne. Ich ilość gwałtownie skoczyła po niedawnych aktualizacjach, które wypuścił Microsoft.

