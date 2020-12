Microsoft: w roku 2021 hasła odejdą do lamusa

Od pewnego czasu Microsoft promuje rozwiązania bezhasłowe. A teraz deklaruje jasno: w przyszłym roku logowanie się za pomocą haseł ma przejść do historii.

Jak Microsoft chce zastąpić hasła? Inwestuje w alternatywne rozwiązania, które znamy - jak Windows Hello, Microsoft Authenticator, klucze bezpieczeństwa FIDO2 czy odczytywanie odcisków palców. Mają one zostać wprowadzone na większą skalę, a producenta zachęca do tego wzrost liczby użytkowników nie korzystających z haseł oraz fakt, że niemal 80% wszystkich cyberataków jest wymierzonych właśnie w hasła. W listopadzie 2019 roku z rozwiązań bezhasłowych Microsoftu korzystało 100 milionów osób, w maju 2020 roku było to już 150 milionów.

W bieżącym roku Microsoft brał aktywny udział w wielu konferencjach poświęconych bezpieczeństwu, gdzie prezentował swoje wizje środowiska Zero Trust. Pokazał także wersję preview wsparcia kluczy bezpieczeństwa FIDO 2 dla Azure Active Directory oraz logowanie bezhasłowe do centrum administracyjnego Microsoft 365. Podał przy tym kilka ciekawych statystyk:

ilość logowań bez haseł do Azure Active Directory wzrosła o 50% w Windows Hello for Business;

150 milionów osób loguje się bez haseł na prywatne konta Microsoft oraz Azure Active Directory;

ilość użytkowników korzystających z Windows Hello na Windows 10 wzrosła z 64,4% w roku 2019 do 84,7% w roku 2020.

W przyszłym roku Microsoft planuje wdrożenie nowego API oraz UX do zarządzania kluczami FIDO 2, ma zamiar także stworzyć dla każdego użytkownika prywatne centrum zarządzania sposobami logowania oraz zapisywanymi danymi.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Neowin