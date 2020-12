Microsoft, Sony i Nintendo wspólnie ustalą standardy bezpieczeństwa gier wideo

Trzy potężne firmy łączą swoje siły, aby granie stało się bezpieczeństwo. Ale co to właściwie oznacza? Jaki jest cel powstania tego niezwykłego triumwiratu?

Gry online są częścią życia codziennego milionów osób na całym świecie, jednak nie są one tak bezpieczne, jak powinny - do tego wniosku doszli wspólnie przedstawiciele trzech gigantów branży, czyli Microsoft, Sony oraz Nintendo. Producenci konsol, pomimo rywalizacji, postanowili opracować wspólne standardy bezpieczeństwa, opierające się na trzech filarach: prewencji, partnerstwie oraz odpowiedzialności. Prewencja ma na celu nie tylko dostarczanie mechanizmów bezpieczeństwa, ale również uczynienie ich publicznie znanymi. Inaczej mówiąc, gracze mają mieć świadomość, że są chronieni i wiedzieć, w jaki sposób. Partnerstwo to z kolei przyjęcie ustalonych standardów przez całą branżę oraz współpraca nad opracowywaniem wspólnych narzędzi, zaś odpowiedzialność to przestrzeganie ustalonych reguł.

Dave McCarthy, Corporate Vice President w Xbox Operations, napisał na firmowym blogu: "Wierzymy, że gry są dla osób w każdym wieku, w tym najmłodszych, najbardziej wrażliwych graczy. Chcemy mieć pewność, że najnowsze technologie dadzą im miłe i przyjemne doświadczenia - zwłaszcza w trakcie interakcji z innymi osobami. Dlatego tak ważne jest zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa." Jakie będą to standardy - tego póki co nie napisano. Wiemy natomiast, że Microsoft rozszerza liczbę funkcji dostępnych w ustawieniach rodzinnych, w tym przy kontroli rodzicielskiej w konsolach Xbox.

Zobacz: Xbox Series - pierwsze konsole ze wsparciem dla Dolby Atmos

Zobacz: PlayStation 5 i Xbox Series X Ci tego nie dadzą. O co chodzi?