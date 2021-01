Wideorejestrator Mio MiVue 866 z nową technologią nagrań nocnych Mio Night Vision Ultra

Firma Mio wprowadziła na polski rynek najnowszy model kamer samochodowych – Mio MiVue 866. Jest to pierwsze urządzenie z sensorem Mio Ultra oraz technologią nagrań nocnych Mio Night Vision Ultra. Jak przekonuje producent, ma to zapewnić idealne nagrania w każdych warunkach.

Zimą samochodowe rejestratory czeka najcięższe zadanie – szybko się robi ciemno, a widoczność ograniczają śnieg czy marznący deszcz. Nagrania zapisywany w takich warunkach często są ciemne i niewiele na nich widać. Firma Mio przekonuje, że rozwiązała ten problem w swoim najnowszym modelu wideorejestratora – Mio MiVue 866.

Pierwszym elementem, który zdaniem producenta ma gwarantować wysokiej jakości obraz, jest sensor Mio Ultra o rozmiarze 2/3”. Jest on półtora razy większy od standardowych sensorów z innych kamer samochodowych, dzięki czemu obraz jest bardziej wyraźny, nawet w słabym oświetleniu. Obiektyw w Mio MiVue 866 ma szeroki kąt widzenia 150 stopni, co pozwala na uchwycenie nie tylko jezdni, ale i jej otoczenia z chodnikami włącznie. Kamera nagrywa w rozdzielczości Full HD w 60 klatkach na sekundę, co też można uznać za atut, zwłaszcza w nagraniach trasy pokonanej z dużą prędkością.

W urządzeniu zastosowano ponadto własną technologię stworzoną z myślą o nagrywaniu w słabo naświetlonych miejscach – Mio Night Vison Ultra. Producent zapewnia, że dzięki niej obraz trasy nagranej przez nieoświetlone miejskie przedmieścia będzie jasny i czytelny.

Mio wyposażyło też swoje urządzenie we wbudowany moduł GPS. Zapisze on między innymi współrzędne oraz czas, w którym zostało wykonane nagranie. Dodatkowo trzyosiowy czujnik ruchu automatycznie zapamięta i zapisze na nagraniu wszystkie nagłe zmiany kierunku ruchu.

Na trasie Mio MiVue 866 dostarcza także informacji o fotoradarach oraz o odcinkowym pomiarze prędkości. Urządzenie na swoim 2,7’’ calowym ekranie pokaże kierowcy dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się fotoradaru. Wskaże ograniczenia prędkości, średnią prędkość pokonanego dystansu oraz pozostały czas niezbędny do przejechania wraz z dystansem, po którym pomiar się zakończy. Kamera ma również funkcję automatycznego startu wraz z włączeniem silnika.

Kolejną ciekawą cechą Mio MiVue 866 jest możliwość wyboru spośród dwóch trybów parkingowych – aktywnego lub pasywnego. Dzięki zastosowaniu pasywnego trybu parkingowego Mio MiVue 866 po wyłączeniu auta przechodzi w stan czuwania i w momencie zarejestrowania drgań zwiastujących stłuczkę czy obtarcie automatycznie zapisuje to zdarzenie. Bateria wbudowana w urządzenie może chronić nasze auto do 48 godzin.

Urządzenie pozwala też na uruchomienie aktywnego trybu parkingowego, który kompleksowo monitoruje zarówno przód, jak i tył auta przez 24 godziny na dobę. Wystarczy podłączyć do wideorejetratora zewnętrzne zasilanie SmartBox oraz kamerę tylną Mio MiVue A50 z technologią Mio Night Vision Pro, co przydaje się też na trasie.

Urządzenie jest dostępne w cenie 899 złotych.

Źródło tekstu: Mio