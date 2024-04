WD prezentuje rekordowo pojemne i szybkie karty pamięci

Tworzysz dużo treści wideo 4K i 8K? Magazynujesz sporo innych danych? Zaczyna Ci brakować miejsca? Western Digital przybywa z pomocą!

Filmy i zdjęcia, robione nawet smartfonem, oferują z roku na rok coraz lepszą jakość. Wszystko za sprawą nowszych matryc, wyższych rozdzielczości i/lub lepszego bitrate'u. Oznacza to jednak, że same pliki zajmują więcej przestrzeni dyskowej. Na szczęście na rynek trafiają coraz pojemniejsze rozwiązania.

Nowe karty pamięci obiecują wydajność do 880 MB/s

Podczas wydarzenia NAB Show 2024 odbywającego się w Las Vegas (USA), firma Western Digital zaprezentowała szereg nowości. Mowa o kartach pamięci, HDD i stacjach danych.

Na szczególne wyróżnienie zasługują nowe karty SanDisk Extreme PRO o rekordowej pojemności 2 oraz 4 TB. Są to rozwiązania klasy UHS-I co zapewnia szeroką kompatybilność z większością urządzeń dostępnych na rynku. Jednak tym samym nie są to demony wydajności. Ich premiera sklepowa jest przewidziana już tego lata.

Osoby poszukujące najwyższej wydajności powinny zwrócić uwagę na SanDisk Express, również dostępną w wariancie karty SD oraz microSD. Tutaj mowa co prawda tylko o pojemnościach 128 i 256 GB, ale w zamian producent deklaruje prędkości do 650 MB/s dla zapisu i do 880 MB/s dla odczytu.

Na koniec Amerykanie poinformowali o rozszerzeniu oferty dysków twardych Western Digital Ultrastar 7200 RPM o warianty o pojemności 24 TB. Sprawdzą się one świetnie w serwerach i do tworzenia kopii zapasowych danych. Producent nie zdradził niestety sugerowanych cen w Europie za swoje nowe produkty.

