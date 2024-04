FSP Vita GM to zasilacze nowej generacji z 10-letnią gwarancją

Składasz nowy zestaw komputerowy lub modernizujesz stary? Świetnie się składa! FSP pokazało właśnie solidne i nowoczesne zasilacze z certyfikatem 80 PLUS Gold.

Chociaż zasilacz komputerowy nie ma bezpośredniego wpływu na wydajność w grach i programach, to jednak od niego zależy stabilność pracy PC. Zwłaszcza w przypadku entuzjastów podkręcania (OC). I to właśnie dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej jednostki, która posłuży nam długie lata.

Serię FSP Vita GM wyposażono w przewody 12V-2x6

FSP, czyli czołowy tajwański producent obecny na rynku od 1993 roku, zapowiedział właśnie nową serię zasilaczy. Mowa o najnowszych standardach, dużych mocach, kompaktowej obudowie i długiej gwarancji.

FSP Vita GM to w pełni modularne zasilacze o wymiarach 140 x 150 x 86 milimetrów. Mamy do wyboru modele o mocy 650, 750, 850 oraz 1000 W. Wszystkie z nich oparte na pojedynczych liniach +12V oraz głównych japońskich kondensatorach. Przekłada się to na sprawność ≥90%, potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

Oczywiście nie zabrakło tutaj szeregu zabezpieczeń jak OCP, OVP, SCP, OPP, UVP i OTP. Całość spełnia rygorystyczne wymagania standardów ATX 3.1 oraz PCIe 5.1. Tym samym dostajemy przewody ze wtyczką 12V-2x6 dla najnowszych kart graficznych takich jak NVIDIA GeForce RTX 4000.

Rodzina FSP Vita GM zawita w sklepach w najbliższych tygodniach. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała. Sugerowane ceny mają się zaczynać od 495 złotych, producent udziela 10 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: FSP

Źródło tekstu: oprac. własne