Tak wygląda Intel LGA 1851 z bliska. Premiera w tym roku

Chociaż do premiery nowych procesorów i płyt głównych jeszcze wiele miesięcy, to dostaliśmy możliwość przyjrzenia się gniazdu Intel LGA 1851.

W dniach od 9 do 11 kwietnia w Niemczech odbywa się wydarzenie Embedded World 2024. I chociaż jak sama nazwa wskazuje jest to impreza poświęcona głównie technologiom dla komputerów przemysłowych, to co i rusz wypływają stamtąd również informacje dotyczące rynku konsumenckiego.

Intel Arrow Lake-S zadebiutuje jeszcze w tym roku

Chwilę temu dowiedzieliśmy się, że Intel planuje wydać karty graficzne ARC Battlemage jeszcze w tym roku, a dokładniej przed 29 listopada. Teraz zaś jeden z partnerów pokazał przedpremierowo gniazdo LGA 1851.

iBase to tajwański producent obecny w sektorze embedded od wielu lat. Nikogo więc nie powinno dziwić, że mają dobre kontakty z Intelem oraz AMD i dostęp do rozwiązań, które nie trafiły jeszcze na rynek. A tak się składa, że ich najnowsza płyta główna w formacie mITX przygotowana została z myślą o Intel Meteor Lake-PS.

Na pierwszy rzut oka socket LGA 1851 wygląda identycznie jak stosowane obecnie LGA 1700. To dlatego, że maja one identyczne wymiary 45 x 37,5 milimetrów. Dostaniemy tutaj jednak więcej styków. By upewnić się, że nikt nie wsadzi starego CPU do nowego gniazda, zastosowano specjalne plastikowe wypustki.

Premiera konsumenckich procesorów Intel Arrow Lake-S oraz dedykowanych im płyt głównych planowana jest na drugą połowę 2024 roku. Niebiescy mogą zdradzić więcej szczegółów już w czerwcu, na tajwańskich targach Computex 2024. Chociaż należy zakładać, że większy nacisk położony zostanie na rodzinę Lunar Lake.

Zobacz: Acer ma nowe laptopy dla graczy. Postawiono na Intela

Zobacz: Takiej płyty głównej nie widziałeś. Jest jedyna w swoim rodzaju

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ComputerBase

Źródło tekstu: ComputerBase, oprac. własne