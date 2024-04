Acer ma nowe laptopy dla graczy. Postawiono na Intela

Jesteś graczem, ale dużo podróżujesz? Szukasz nowego laptopa? Świetnie się składa, bowiem Acer przygotował nowe sprzęty!

Świat nowych technologii mocno zmienił się na przestrzeni ostatnich lat, a obecnie laptopy są w stanie z powodzeniem zaoferować wydajność na poziomie komputerów stacjonarnych. Zarówno gdy mowa o graniu, jak i poważnej pracy. Oczywiście tak długo jak wybierzemy odpowiednią maszynę.

Acer kusi wysoką wydajnością w zadaniach AI

Firma Acer zaprezentowała dzisiaj dwa nowe laptopy skierowane do graczy. Mowa o modelach Acer Predator Helios Neo 14 oraz tańszym Acer Nitro 16. Oba oparto na najnowszych układach Intela oraz NVIDII.

Acer Predator Helios Neo 14 to najbardziej kompaktowy model w serii, który ma wymiary 324 x 255 x 20 milimetrów oraz masę 1,9 kilograma. Znajdziemy tutaj procesory z rodziny Intel Meteor Lake, takie jak Core Ultra 9 185H (16R/22W, do 5,1 GHz), Core Ultra 7 155H (16R/22W, do 4,8 GHz) i Core Ultra 5 125H (14R/18W, do 4,5 GHz) oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4070, RTX 4060 lub RTX 4050.

Całość doprawiona maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR5X i do 1 TB SSD PCIe 4.0 x4. Wbudowany akumulator ma pojemność 76 Whr. 14,5-calowy ekran może być oparty na jednej z trzech matryc, wszystkie to IPS+ - 3072 x 1920 px i do 165 Hz; 2560 x 1600 px i do 120 Hz lub 1920 x 1200 px i do 120 Hz.

Acer Nitro 16 to laptop o wymiarach 358 x 278 x 23 milimetrów i masie 2,45 kilograma. Tym razem zdecydowano się na procesory Intel Raptor Lake Refresh, a do wyboru są modele Core i7-14700HX (20R/28W, do 5,5 GHz), Core i7-14650HX (16R/24W, do 5,2 GHz) i Core i5-14400HX (14R/14W, do 4,9 W). W przypadku kart graficznych zdecydowano się na układy NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4050 i RTX 3050.

Tutaj również fabrycznie mowa o maksymalnie 32 GB RAM DDR5, ale zmienia się pamięć wewnętrzna - SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności do 2 TB. Akumulator jest bez zmian, zaś 16-calowy ekran może napędzać matryca IPS+ o rozdzielczości 2560 x 1600 px i częstotliwości odświeżania do 165 Hz lub 1920 x 1200 px + do 165 Hz.

Opisywane laptopy pojawią się w Polsce w czerwcu. Sugerowane ceny wystartują od 8599 złotych za Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51) i od 6899 złotych za Acer Nitro 16 (AN16-73).

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: Acer, oprac. własne