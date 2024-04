Corsair szykuje gratkę dla fanów japońskich klimatów

Lubisz motyw kwitnących wiśni? Jesteś fanem Japonii? Składasz biały zestaw komputerowy? Świetnie się składa, bo Corsair ma coś dla Ciebie!

Coraz więcej osób zwraca uwagę na wygląd swojego zestawu komputerowego. To właśnie stąd popularyzacja obudów z oknem z hartowanego szkła czy podświetlenia ARGB LED. Na rynku przybywa też podzespołów komputerowych w mniej standardowych kolorach i/lub ze specjalnymi grafikami.

Do wyboru będą moduły o wydajności do 7200 MT/s

Amerykańska firma Corsair postanowiła nawiązać współprace z chińskim producentem Yeston. Efektem tej kooperacji mają być wyjątkowe pamięci RAM, których stylistyka nawiązuje do japońskich kwitnących wiśni.

Corsair Vengeance Sakura to moduły RAM DDR5, które zaoferują prędkości od 6400 do 7200 MT/s, przy opóźnieniach rzędu CL 36 - 34 oraz napięciu 1,4 - 1,45 V. Do wyboru mają być zestawy 2x 16 i 2x 32 GB.

Oczywiście to co wyróżnia opisywane pamięci na tle konkurencji to wygląd. Mowa nie tylko o podświetleniu RGB LED, ale również białym radiatorze przyozdobionymi wizerunkami postaci z anime oraz motywami sakury. Niestety PCB zostało czarne, co nieco psuje spójność designu i nie pasuje do kart graficznych Yeston.

Sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Co gorsze moduły zapowiedział chiński oddział firmy, co może sugerować premierę tylko w Azji. Na szczęście nie powinno być problemów z ich ściągnięciem do Polski. Poprzedni model w klimatach anime - Corsair x ROG Strix - dostępny jest do tej pory na AliExpress.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne