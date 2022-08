Gelid prezentuej pieruńsko wydajne wentylatory do koparek kryptowalut

Jeden z cenionych producentów na rynku układów chłodzenia w segmencie PC zaprezentował nowe wentylatory. Skierowane one są do... górników kryptowalut!

Bez różnicy czy mowa o procesorze, czy też karcie karcie graficznej. Posiadając nawet najwydajniejsze dostępne aktualnie modele możemy dysponować wydajnością gorszą, niż ktoś z tańszym sprzętem. Wystarczy, że temperatury będą zbyt wysokie i dojdzie do tzw. thermal throttlingu, czyli dławienia termicznego.

Szalenie wysoka wydajność okupiona słabą kulturą pracy

Wbrew pozorom nie jest to niczym rzadkim w przypadku CPU, GPU i SSD. Zwłaszcza w małych obudowach. Skok wydajności, który obserwujemy w ostatnich latach to również skok poboru mocy, a więc i temperatur pod pełnym obciążeniem. Gelid twierdzi, że rozwiązaniem są ich nowe wentylatory.

Gelid Gale i Gale Extreme to 120-milimetrowe wentylatory o grubości 38 milimetrów. Wyposażono je w siedem łopatek i podwójne łożysko kulkowe. Charakteryzują się wysokim przepływem powietrza i ciśnieniem statycznym, a tym samym dedykowane są układom chłodzenia cieczom i koparkom kryptowalut.

Jednostki Gelid Gale pracują z prędkością od 500 do 3500 obrotów na minutę przy wydajności do 110 CFM, ciśnieniu do 12 mmH20 i maksymalnej deklarowanej głośności do 45 dB(A). Oferują one sterowanie sygnałem PWM, a maksymalny pobór mocy to do 7 W.

Gelid Gale Extreme to zakres pracy od 500 do 6000 obrotów na minutę. Tutaj przepływ powietrza wzrasta do 195 CFM przy ciśnieniu do 24 mmH2O i kulturze pracy do 60 dB(A). Pobór mocy to do 33,6 W.

Nowe wentylatory trafiły już do pierwszy sklepów w sugerowanej cenie 20 i 24 euro, czyli około 95 i 115 złotych. Objęte są 3-letnią gwarancją producenta. Pytanie czy znajdą się chętni na kupno? W końcu rynek kryptowalut się załamał, a kopanie jest w większości przypadków aktualnie nieopłacalne.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Gelid

Źródło tekstu: oprac. własne