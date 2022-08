Intel prezentuje nowe karty graficzne Arc Pro A

Intel nie poddaje się i wypuszcza kolejne układy graficzne z serii Arc. Właśnie zaprezentowano trzy nowe modele, które skierowane są do profesjonalistów.



Do niedawna rynek kart graficznych kojarzony był z dwoma podmiotami - AMD oraz NVIDIĄ. Jednak kryptowalutowe szaleństwo udowodniło jak wielkie pieniądze tutaj są ukryte. Tym samym swoich sił próbują kolejne firmy. Mowa głównie o Chińczykach oraz amerykańskim Intelu.

Intel Arc Pro A trafią do partnerów jeszcze w tym roku

W przypadku Niebieskich pierwszymi dedykowanymi układami jest rodzina Intel Arc Alchemist. Wpierw mowa była o kartach do laptopów, a później pojawiły się rozwiązania do komputerów stacjonarnych. Obie serie są jednak skierowane do zwykłych konsumentów. Teraz przyszła pora na profesjonalistów.

Intel zaprezentował podczas targów SIGGRAPH 2022 odbywających się w Vancouver, w Kanadzie nowe karty graficzne. Mowa o serii Intel Arc Pro A, w kład której wchodzą trzy różne modele. Skierowane są one do urządzeń mobilnych oraz niewielkich komputerów typu Small Form Factor.

Intel Arc Pro A40 to jednoslotowa propozycja propozycja; Intel Arc Pro A50 to pełnowymiarowy wariant, zaś Intel Arc Pro A30M to układ mobilny. Wszystkie posiadają obsługę ray tracingu, który umożliwia uczenie maszynowe oraz pierwszą w branży sprzętową akcelerację kodowania AV1.

Karty graficzne z serii Intel Arc Pro A skierowane są do profesjonalistów. Mowa o branży architektonicznej i projektowaniu produkcyjnym, ale również oprogramowaniu do tworzenia treści 3D takim jak Blender.

Procesory graficzne Intel Arc Pro będą dostępne jeszcze w tym roku u wiodących partnerów ekosystemu mobilnego i desktopowego. Pytanie czy premiera wyjdzie lepiej niż w segmencie konsumenckim? Zwłaszcza, że profesjonaliści mają znacznie większe wymagania co do stabilności pracy i wspieranego oprogramowania.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: oprac. własne