Rekord Vivo. Polacy oszaleli na punkcie X300

Seria Vivo X300 niedawno trafiła do sklepów. Smartfony od razu stały się hitem. W Polsce zainteresowanie jest ogromne.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:45
Smartfony idą jak ciepłe bułeczki

Marka Vivo ma powody do świętowania. Nowa, fotograficzna seria smartfonów X300 sprzedaje się doskonale w całej Europie, ale to Polska jest tu prawdziwym liderem. Firma właśnie podała, że w ciągu pierwszych 48 godzin od startu sprzedaży zanotowano ponad 500% wzrostu. To wynik w porównaniu do ubiegłorocznej serii X200.

Taki rezultat wyraźnie pokazuje, że pozycja Vivo w polskim segmencie premium rośnie. Oczywiście, na tak duże zainteresowanie wpłynęła nie tylko specyfikacja. Ważną rolę odegrała premierowa oferta w Media Expert. Smartfony są tam dostępne z rabatami sięgającymi 500 zł, a w zestawach dorzucane są słuchawki TWS 3e i szybka ładowarka 90 W.

Aparaty w centrum uwagi

Seria X300 to przede wszystkim urządzenia nastawione na fotografię. Vivo kontynuuje tu współpracę z marką ZEISS. W smartfonach zamontowano 200-megapikselowy aparat Ultra-Clear. Model X300 Pro otrzymał dodatkowo 50-megapikselowy główny aparat ZEISS z gimbalową stabilizacją.

Producent zadbał też o miłośników selfie. Przedni aparat ma 50 Mpix i szerokokątny obiektyw ZEISS. Oba modele potrafią nagrywać wideo w jakości 4K przy 120 klatkach na sekundę. Ciekawostką jest funkcja Dual-View Video, która pozwala na jednoczesne nagrywanie obrazu z przedniej i tylnej kamery.

Moc i szybkie ładowanie

Nowe telefony to nie tylko aparaty. Za wydajność odpowiada układ Dimensity 9500, opracowany wspólnie z MediaTekiem. Urządzenia pracują pod kontrolą oprogramowania OriginOS 6, bazującego na Androidzie 16. Vivo chwali się również nowym systemem zasilania BlueVolt, który ma zapewnić długą żywotność baterii i obsługuje ładowanie 90 W.

Smartfony z serii X300 są dostępne w Media Expert. Model X300 kosztuje 4699 zł (z rabatem 200 zł), a X300 Pro to wydatek 5999 zł (z rabatem 500 zł). Promocje na start wciąż obowiązują.

Vivo X300 w Media Expert
Vivo X300 Pro w Media Expert
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Vivo