Vivo X200 FE, jeszcze jeden kompaktowy flagowiec. Premiera w lipcu

Vivo przygotowuje się do premiery nowego modelu X200 FE , który oficjalnie zadebiutuje na rynku indyjskim w lipcu. Smartfon zapowiada się jako bardzo atrakcyjna propozycja w segmencie wyższej klasy średniej – łączy kompaktowy design z flagowymi podzespołami , choć w porównaniu do wcześniejszego Vivo X200 Pro mini nie wszystkie elementy wypadają korzystniej.

Jak donoszą serwis Smartprix i lekaer Yogesh Brar, nowy Vivo X200 FE otrzyma 6,31-calowy płaski ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz. W przeciwieństwie do X200 Pro mini, który napędzany jest przez nowszy i bardziej zaawansowany układ MediaTek Dimensity 9400 w litografii 3 nm, w modelu FE znajdzie się nieco starszy , choć wciąż bardzo wydajny Dimensity 9300+ (4 nm) . Według niektórych źródeł istnieje jeszcze szansa na zastosowanie jeszcze niezaprezentowanego oficjalnie układu Dimensity 9400e , będącego lekko ulepszonym wariantem 9300+.

Choć X200 FE otrzyma mniej zaawansowany SoC, nadrabia to pojemniejszym akumulatorem – aż 6500 mAh, co stanowi zauważalną przewagę nad X200 Pro mini (5700 mAh). Smartfon wspiera szybkie ładowanie 90 W, a jego waga ma wynosić około 200 gramów. Vivo nie zapomniało również o certyfikatach IP68 i IP69, co oznacza wysoką odporność na pył i wodę.