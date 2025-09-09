Vasco Translator Q1 – tłumacz, który mówi Twoim głosem

Nowy poziom tłumaczeń

Vasco Translator Q1 to flagowy produkt marki i najbardziej zaawansowany tłumacz w ofercie producenta. Obsługuje 86 języków w przypadku rozmów głosowych i ponad 100 w tłumaczeniu tekstów oraz zdjęć. Urządzenie działa w oparciu o około 10 silników tłumaczeniowych i samo dobiera ten, który najlepiej poradzi sobie z daną parą językową.

Wbudowana karta SIM zapewnia darmowy dostęp do Internetu w blisko 200 krajach. Dzięki temu użytkownik nie musi martwić się o dodatkowe koszty transmisji danych.

Klonowanie głosu i rozmowy telefoniczne

Największą nowością jest Vasco My Voice. Translator potrafi stworzyć cyfrową wersję głosu użytkownika, aby rozmówca usłyszał tłumaczenie wypowiedziane… naszym tonem. Ta funkcja dostępna jest w 54 językach i sprawia, że rozmowa brzmi znacznie naturalniej.

o innowacyjne rozwiązanie, które sprawia, że rozmowa przebiega w sposób jeszcze bardziej naturalny. Vasco Translator Q1 to jedyny tłumacz, który mówi naszym głosem. Drugą nowinką jest Call Translator, czyli tłumaczenie rozmowy telefonicznej w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dzwonimy bez barier językowych - przykładowo, kiedy chcemy się porozumieć z naszym hostem w wynajmowanym mieszkaniu lub w każdej sytuacji awaryjnej. Maciej Góralski, CEO Vasco

Technologicznie Vasco Translator Q1 to bardzo duży krok naprzód. Ale liczy się to, co widzi i czego doświadcza użytkownik. A dostaje on świetnie prezentujące się urządzenie, które ułatwia komunikację w stopniu, jakiego nigdy wcześniej nie zaznaliśmy. Nad tym pracują nasi lingwiści, programiści, eksperci od sztucznej inteligencji i user experience. Każdy, kto wybierze Vasco Translator Q1 zobaczy, że to zupełnie nowa jakość wśród tłumaczy. Tomasz Stomski, Chief Product Officer w Vasco

Mocne podzespoły i wygoda użytkowania

Vasco Translator Q1 został zaprojektowany tak, by wytrzymać trudy codziennego użytkowania. Ma odporny na upadki ekran, mocny głośnik oraz baterię, która wystarcza na minimum 8 godzin pracy. Mikrofon wyposażono w system redukcji szumów, co poprawia dokładność rozpoznawania mowy.

Urządzenie można obsługiwać na dwa sposoby – za pomocą dotykowego ekranu albo fizycznych przycisków. Producent zadbał także o wygląd. Translator dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, czerwonej, fioletowej i niebieskiej.

Dostępność i cena