Vasco Translator Q1 – tłumacz, który mówi Twoim głosem
Na rynku pojawiło się nowe urządzenie od polskiej firmy Vasco Electronics. Translator Q1 ma funkcje, jakich żaden tłumacz nie oferował wcześniej.
Nowy poziom tłumaczeń
Vasco Translator Q1 to flagowy produkt marki i najbardziej zaawansowany tłumacz w ofercie producenta. Obsługuje 86 języków w przypadku rozmów głosowych i ponad 100 w tłumaczeniu tekstów oraz zdjęć. Urządzenie działa w oparciu o około 10 silników tłumaczeniowych i samo dobiera ten, który najlepiej poradzi sobie z daną parą językową.
Wbudowana karta SIM zapewnia darmowy dostęp do Internetu w blisko 200 krajach. Dzięki temu użytkownik nie musi martwić się o dodatkowe koszty transmisji danych.
Klonowanie głosu i rozmowy telefoniczne
Największą nowością jest Vasco My Voice. Translator potrafi stworzyć cyfrową wersję głosu użytkownika, aby rozmówca usłyszał tłumaczenie wypowiedziane… naszym tonem. Ta funkcja dostępna jest w 54 językach i sprawia, że rozmowa brzmi znacznie naturalniej.
o innowacyjne rozwiązanie, które sprawia, że rozmowa przebiega w sposób jeszcze bardziej naturalny. Vasco Translator Q1 to jedyny tłumacz, który mówi naszym głosem. Drugą nowinką jest Call Translator, czyli tłumaczenie rozmowy telefonicznej w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dzwonimy bez barier językowych - przykładowo, kiedy chcemy się porozumieć z naszym hostem w wynajmowanym mieszkaniu lub w każdej sytuacji awaryjnej.
Technologicznie Vasco Translator Q1 to bardzo duży krok naprzód. Ale liczy się to, co widzi i czego doświadcza użytkownik. A dostaje on świetnie prezentujące się urządzenie, które ułatwia komunikację w stopniu, jakiego nigdy wcześniej nie zaznaliśmy. Nad tym pracują nasi lingwiści, programiści, eksperci od sztucznej inteligencji i user experience. Każdy, kto wybierze Vasco Translator Q1 zobaczy, że to zupełnie nowa jakość wśród tłumaczy.
Mocne podzespoły i wygoda użytkowania
Vasco Translator Q1 został zaprojektowany tak, by wytrzymać trudy codziennego użytkowania. Ma odporny na upadki ekran, mocny głośnik oraz baterię, która wystarcza na minimum 8 godzin pracy. Mikrofon wyposażono w system redukcji szumów, co poprawia dokładność rozpoznawania mowy.
Urządzenie można obsługiwać na dwa sposoby – za pomocą dotykowego ekranu albo fizycznych przycisków. Producent zadbał także o wygląd. Translator dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, czerwonej, fioletowej i niebieskiej.
Dostępność i cena
Vasco Translator Q1 trafił do sprzedaży 8 września. Urządzenie można kupić na stronie producenta w cenie 2149 zł.