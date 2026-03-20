Perełka dla kierowców czeka w Lidlu. Co pora roku, to inne zastosowanie

Tu do gry wchodzi UMAP 12000 C4, czyli akumulator rozruchowy, który oferuje znacznie więcej, niż tylko odpalenie auta. Jednak nie tylko mnogość funkcji jest jego zaletą, ale także zastosowane technologie, które są gwarantem trwałości i niezawodności przez najbliższe lata.

Powerbank rozruchowy UMAP 12000 C4 z Lidla

Rozruch auta odbywa się przez dołączone do zestawu klamry, których przewody mają naprawdę rozsądny przekrój. A wbudowana latarka sprawia, że cała operacja nawet po zmroku w miejscu pozbawionym latarni jest prostą czynnością. Grunt, aby podłączyć czarne do czarnego, a czerwone do czerwonego, chociaż wbudowane zabezpieczenia powinny uchronić nas przed zwarciem nawet w przypadku pomyłki. Warto także pamiętać, że granicą rozruchu dla benzyny jest pojemność silnika do 3 litrów, a dla diesla do 2 litrów. Z większymi pojemnościami może odpalić, ale nie musi.

Znajdziemy tu także dwa porty USB-C, USB-A, oraz złącze 12 V/8A DC, do którego możemy podłączyć przejściówkę pod gniazdo zapalniczki. I tu zaczyna się zabawa: w ten sposób zasilimy zarówno lodówkę turystyczną, koc elektryczny, jak i prysznic zanurzeniowy. Jest to więc świetny powerbank na kemping, który wykona część zadań stacji zasilania.