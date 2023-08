Razer zamieni Twojego smartfona w przenośną konsolę

Grasz dużo na smartfonie? Brakuje Ci fizycznych kontrolerów znanych z przenośnych konsol? Z pomocą przychodzi Razer Kishi V2 Pro. Tanio jednak nie jest.

Od paru lat na popularności znowu wyraźnie zyskują przenośne konsole. Wszystko zaczęło się od Nintendo Switch, a później sytuację tylko poprawił Valve Steam Deck. Niedawno do tego grona dołączył ASUS ROG Ally, a bardziej odważni konsumenci mają do dyspozycji jeszcze szereg urządzeń od mniej znanych producentów.

Razer Kishi V2 Pro kosztuje około 669 złotych

Co jeśli ktoś nie chce grać w najnowsze tytuły AAA, a zamiast tego wolałbym pograć wygodnie w klasyki sprzed wielu lat? Tutaj z pomocą przychodzą smartfony i różne emulatory. A co z wygodą? Nie ma sprawy!

Razer Kishi V2 Pro to specjalny uchwyt o masie 138 gramów, który jest w stanie zamienić każdy smartfon z USB typu C w przenośną konsolę. Oferuje on m.in dwa drążki, dpad, przyciski funkcyjne, bumpery i przyciski ABXY. Nie zabrakło też złącza jack 3,5 mm dla słuchawek czy ładowania typu pass-through.

Opisywane urządzenie posiada rozsuwany mostek, co pozwala dostosować je do smartfonów o różnych wymiarach. Nie zabrakło też technologii haptycznej Razer HyperSense. Użytkownik dostaje tutaj dedykowaną aplikację Razer Nexus 3.0, która wymaga by smartfon posiadał system operacyjny Android 10 lub nowszy.

Razer Kishi V2 Pro dostępny jest już w sprzedaży na oficjalnej stronie producenta i u autoryzowanych partnerów. Sugerowana cena to 150 euro, czyli około 669 złotych. Prócz tego Zieloni poinformowali o wprowadzeniu wreszcie do sprzedaży w Europie gamingowego tabletu Razer Edge.

