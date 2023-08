Samsung pokazał dwa nowe, naprawdę ogromne monitory

Samsung ma nowe, flagowe monitory skierowane do graczy. Przedstawiciele rodziny Odyssey Neo lada moment trafią do sprzedaży, ale tanio nie będzie.

Wygląda na to, że tegoroczne targi Gamescom 2023 odbywające się właśnie w Niemczech przyniosą nam dużo więcej technologicznych nowości, aniżeli rzeczy ze świata gier. Chociaż wydarzenie rozpoczęło się dopiero dzisiaj to co i rusz zalewani jesteśmy nowościami od kolejnych producentów.

Samsung zaprezentował flagowe monitory Odyssey Neo

Tym razem pochylimy się nad ofertą południowokoreańskiego giganta. Samsung poinformował bowiem o rozszerzeniu swojej oferty monitorów o gigantyczne jednostki. Patrząc na specyfikację są one skierowane przede wszystkim do wymagających (i majętnych) graczy.

Samsung Odyssey Neo G9 to 57-calowy, zakrzywiony monitor typu 32:9. Mamy tutaj do czynienia z matrycą Mini-LED o rozdzielczości 7680 x 2160 pikseli i częstotliwości odświeżania do 240 Hz. Pole robocze jest ogromne - to zasadniczo dwa 32-calowe monitory UHD stojące obok siebie.

Reszta specyfikacji też wygląda bardzo dobrze. Za sprawną jasności do 1000 cd/m2 mowa o obsłudze materiałów HDR, co potwierdza certyfikat DisplayHDR 1000. Graczy z pewnością ucieszy też wsparcie technologii AMD FreeSync Premium Pro. Wisienką na torcie są złącza DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1.

Samsung Odyssey Neo Ark to 55-calowy, również zakrzywiony monitor (1000R). Mowa tutaj o nieco gorszej specyfikacji niż w przypadku pierwszego modelu. Rozdzielczość to 3840 x 2160 pikseli, częstotliwość odświeżania to do 165 Hz, a maksymalna jasność wynosi do 600 cd/m2.

Obie opisywane jednostki lada moment (sierpień-wrzesień) trafią do przedsprzedaży. Sugerowane ceny w Polsce pozostają tajemnicą, ale z pewnością będzie bardzo drogo.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: oprac. własne