HyperX pokazał nowe słuchawki. Gracze będą zadowoleni

Dużo grasz na PC lub konsoli? Szukasz dobrych i wytrzymałych słuchawek? Świetnie się składa! HyperX pokazał bezprzewodowego następce cenionego modelu Cloud II.

Chociaż w grach dla większości osób liczy się przede wszystkim fabuła i grywalność, to kłamstwem byłoby stwierdzenie, że grafika czy muzyka nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście do pełnego cieszenia się oprawą audio-wizualną potrzeba odpowiedniego monitora i słuchawek lub głośników.

HyperX Cloud III Wireless wyceniono na około 805 zł

A tak się składa, że gamingowa marka HyperX, która należy do amerykańskiej firmy HP, poinformowała właśnie o nowej pozycji w swoim portfolio. Mowa o następcy legendarnych już słuchawek Cloud II.

HyperX Cloud III Wireless to jak sama nazwa wskazuje bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. Mamy tutaj do czynienia z zamkniętą konstrukcją wokół uszną. Stelaż wykonano ze stali i aluminium, a pady to pianka zapamiętująca kształt obita ekoskórą. Słuchawki ważą około 342 gramy.

Amerykanie zdecydowali się tutaj na przeprojektowane, 53-milimetrowe przetworniki. Pod względem deklarowanej specyfikacji mowa o impedancji na poziomie 64 Ω, współczynniku zawartości harmonicznych (T.H.D) <2% oraz czułości na poziomie 112 dB SPL/mW przy 1k Hz.

Jak na sprzęt dla graczy przystało nie zabrakło tutaj mikrofonu. Jest to rozwiązanie jednokierunkowe z redukcją szumów. Słuchawki posiadają wbudowany akumulator Li-Po, który pozwala na do 120 godzin pracy na jednym ładowaniu (przy 50% głośności). Ładuje się go z pomocą dołączonego przewodu USB.

HyperX Cloud III Wireless ma trafić do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena w Europie to 180 euro, czyli równowartość około 805 złotych. To sporo biorąc pod uwagę, że odpowiednik poprzedniej generacji jest dostępny w Polsce za około 679 złotych. Do wyboru będzie czarna i czarno-czerwona wersja kolorystyczna.

Źródło zdjęć: HyperX

Źródło tekstu: oprac. własne